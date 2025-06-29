В ночь на 29 июня в результате отражения ракетно-дроновой атаки был сбит F-16, погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко 1993 года рождения. Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

«К сожалению, сейчас имеем еще одну болезненную потерю. <…> Его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел», — заявили в пресс-службе ведомства.

О потере истребителя сообщил и президент Украины Владимир Зеленский: «К сожалению, отбивая атаку, погиб наш пилот F-16 Максим Устименко. <…> Мои соболезнования семье и собратьям. Поручил выяснять все обстоятельства гибели».

Украина начала получать F-16 летом 2024 года. В августе того же года потерпел крушение первый американский истребитель, переданный Киеву. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая утверждала, что F-16 был сбит зенитно-ракетной системой Patriot «из-за дискоординации между подразделениями». WSJ писала, что самолет был потерян спустя всего неделю после того, как его получила Украина, а инцидент связывала с ошибкой пилота.

В апреле 2025 года Минобороны России отчиталось об уничтожении на Украине еще одного F-16. До этого в ВСУ сообщили о гибели 21-летнего пилота Павла Иванова «во время выполнения боевого задания». Безуглая допустила, что гибель Иванова могла быть связана с работой украинской системы ПВО, заявив, что «система “свой — чужой” до сих пор не урегулирована».

Последний раз о потере F-16 официально сообщалось в конце весны. По данным Воздушных сил Украины, в ночь на 16 мая была потеряна связь с истребителем, который «выполнял задачи по отражению воздушной атаки».

В итоге на борту возникла нештатная ситуация, пилот отвел самолет вдаль от населенного пункта и катапультировался. Летчика нашли, для выяснения обстоятельств произошедшего была создана комиссия.