Российским военным, сбившим американский истребитель F-16 в зоне военной операции на Украине, выплатили 15 млн рублей, сообщила пресс-служба уральской компании «Форэс».

Церемония награждения состоялась 29 мая на приграничной территории в присутствии командования, говорится в сообщении.

«Денежные сертификаты получили 12 военнослужащих, отличившихся в боевой операции. Уничтожение первого украинского F-16 было официально подтверждено Минобороны России 13 апреля 2025 года», — отметили в компании.

О готовности выплатить 15 млн рублей российским военнослужащим, которые собьют первый F-16, в «Форэс» заявили в июне 2024 года. В компании также отмечают, что выплачивают вознаграждения военным, которые подбивают танки, поставленные Украине странами Запада, в том числе Abrams и Leopard 2. Как утверждается, выплата за первый подбитый западный танк составила 5 млн рублей, за все последующие — 500 тыс. рублей.

После начала военной операции на Украине «Форэс» выплатила военнослужащим и семьям погибших 52,4 млн рублей, отметили в пресс-службе.

В Кремле поддержали выплаты вознаграждений российским военным за подбитые на Украине танки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что подобные инициативы свидетельствуют о «единении, о желании всех в меру возможностей способствовать прямо или косвенно ходу специальной военной операции, достижению основных целей».

Компания «Форэс» основана в 2002 году. Она выпускает керамические расклиниватели нефтяных скважин — пропанты. Клиенты «Форэса» — крупные российские нефтегазодобывающие компании и сервисные компании.

Украина начала получать F-16 летом 2024 года. В августе того же года потерпел крушение первый американский истребитель, переданный Киеву. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая утверждала, что F-16 был сбит зенитно-ракетной системой Patriot «из-за дискоординации между подразделениями». Западные СМИ указывали в качестве возможной причины крушения ошибку пилота.

В апреле 2025 года Минобороны России отчиталось об уничтожении на Украине еще одного F-16. До этого в ВСУ сообщили о гибели 21-летнего пилота Павла Иванова «во время выполнения боевого задания». Подробности случившегося не приводились. Безуглая связала гибель Иванова с работой украинской системы ПВО, заявив, что «система “свой — чужой” до сих пор не урегулирована».

В мае на Украине заявили о потере связи с F-16, «выполнявшим задание по отражению воздушной атаки». Пилот катапультировался и остался жив.