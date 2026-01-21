Пока мэрия Копенгагена не предпринимала никаких действий, чтобы изъять землю, на которой расположена российская дипмиссия в Дании. Об этом в специальном интервью RTVI заявил посол России в королевстве Владимир Барбин.

Глава дипмиссии рассказал, что пик публичных дискуссий о земле под посольством пришелся на 2024 год. Тогда вице-мэр Копенгагена предложил изъять земли российского посольства на основе права Копенгагенской коммуны об обратном выкупе.

«В конце XIX века Копенгагенская коммуна продавала земли собственникам и включала в эти договоры положение о возможности обратного выкупа, если эти земли потребуются городу. Причем выкуп по номинальной цене. Вице-мэр хотел активировать эти положения», — напомнил Владимир Барбин.

По словам посла, собственник земли сменился, его права перешли по наследству, поэтому «существовала угроза».

«Но у нашей собственности, нашей земли [есть] достаточно серьезная правовая защита, это, прежде всего, соглашение об условиях размещения российского посольства в Копенгагене и датского посольства в Москве. Это соглашение 1982 года продолжает действовать», — подчеркнул глава российской дипмиссии в беседе с RTVI.

Владимир Барбин добавил, что на этих землях расположены здания, которые обладают дипломатическим иммунитетом и принадлежат другому государству. Это тоже ослабляет возможность использовать право на изъятие земли.

«К настоящему времени никаких практических действий стороны мэрии не предпринималось. Хочется надеяться, что пришло осознание, что это сделать законным образом невозможно», — заключил дипломат.

На уточняющий вопрос RTVI о том, нет ли сейчас угрозы выселения посольства России, Владимир Барбин ответил: «Я сказал то, как я сказал. Делать какие-то долгосрочные выводы я бы все же поостерегся».

Ранее Владимир Барбин сообщил агентству ТАСС, что со стороны мэрии Копенгагена раздаются угрозы отобрать землю, на которой расположены здания российской дипмиссии.

Министр иностранных дел Сергей Лавров во время пресс-конференции 20 января допустил, что, возможно, Дания хочет отобрать землю с целью переселить туда жителей Гренландии. При этом угрозы со стороны мэрии Копенгагена глава МИД назвал «дипломатическим хамством».

Полностью интервью с послом России в Дании Владимиром Барбиным выйдет на YouTube-канале RTVI и на сайте www.rtvi.com