Американское посольство в Киеве закроют из-за возможной воздушной атаки. Об этом сообщается на сайте дипломатического представительства.

«Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальном значительном воздушном ударе 20 ноября. В целях предосторожности посольство будет закрыто, а сотрудникам посольства были даны указания укрыться на месте. Посольство США рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», — говорится в тексте сообщения.

В целях повышения безопасности посольство также порекомендовало следить за новостями в местных СМИ, узнать расстояние до ближайшего укрытия, немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги, а также следовать инструкциям украинских чиновников и служб быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации.

Днем ранее, 19 ноября, посольство предупредило о возможных отключениях электроэнергии, отопления и сбоях в работе муниципальных служб.

«Посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять повышенную осторожность в течение следующих нескольких недель. Посольство США призывает граждан США в Украине подготовиться к возможной временной потере электричества и воды, заготовить запасы воды, еды и других предметов первой необходимости, включая достаточный запас всех необходимых лекарств», — предупредили дипломаты.

Газета The New York Times написала 17 ноября со ссылкой на источники о том, что президент США Джозеф Байден дал Украине разрешение наносить удары по российской территории ракетами ATACMS. Российское Министерство обороны 19 ноября сообщило об ударе ракетами ATACMS по Брянской области.

В Кремле заявили, что если такой шаг со стороны США будет подтвержден, то конфликт приобретет «новый виток напряженности». Министр иностранных дел России Сергей Лавров также назвал нападение на Брянскую область с применением дальнобойных ракет сигналом того, что Запад стремится к эскалации. В то же время, Лавров отметил, что не может подтвердить данные СМИ ввиду отсутствия официальных комментариев со стороны США.