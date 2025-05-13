Администрация Запорожской области, которая признана потерпевшей стороной по делу бывшего командующего 58-й армией экс-генерала-майора Ивана Попова, попросила отменить вынесенный ему приговор по делу о мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу приговор Тамбовского гарнизонного военного суда от 24 апреля 2025 года в отношении Попова Ивана Ивановича отменить и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции со стадии подготовки к судебному заседанию или судебного разбирательства», — говорится в тексте жалобы.

В середине мая 2024 года Попова арестовали по обвинению в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн металлопроката стоимостью свыше 130 млн рублей.

В материалах дела говорится, что эти металлоконструкции были закуплены в рамках гуманитарной помощи и должны были использоваться для строительства укреплений в Запорожской области. Попов не признал вину, призвав суд принять «дать ему возможность быть полезным своей стране в такое нелегкое время».

В начале марта Попов сообщил, что он уволен из армии и исключен из списка воинской части, к которой был прикомандирован. Он утверждал, что не получал официального уведомления об увольнении, не видел выписок из приказа и не подписал ни одного рапорта, а также не проходил военно-врачебную комиссию.

В конце марта «Ъ» опубликовал открытое письмо Попова к президенту России Владимиру Путину, в котором генерал называл службу в армии смыслом своей жизни и просил главу государства вернуть его в строй. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал журналистам, что главе государства доложили об этом письме.

9 апреля Попов попросил прервать производство по его уголовному делу, поскольку Минобороны согласилось заключить с ним контракт на участие в военной операции на Украине. Позднее Второй Западный окружной военный суд Москвы принял решение оставить генерала в СИЗО. Защита просила назначить ему домашний арест.

24 апреля Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Ивана Попова к пяти годам колонии общего режима, признав его виновным в крупном мошенничестве и служебном подлоге и лишив воинского звания генерал-майора. Суд также назначил штраф в размере 800 тыс. рублей.

6 мая адвокат Попова Сергей Буйновский сообщил, что обжаловал приговор своему подзащитному и попросил оправдать его.