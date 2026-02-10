Суд в Приморье на два месяца арестовал 61-летнего жителя поселка Сибирцево, который несколько раз ударил ножом 11-летнюю дочь, сообщает прокуратура Приморского края. Девочку прооперировали, ее состояние стабилизировалось, уточняют в краевом Минздраве.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Краевая прокуратура взяла ход дела на контроль.

По данным СК, инцидент произошел 4 февраля. Пьяный мужчина зашел в комнату к спящей дочери и не менее двух раз ударил ее ножом в область грудной клетки. Мужчину остановили мать девочки и соседи.

В тот же день пострадавшую доставили с ранением в области сердца в Черниговскую центральную районную больницу. В краевом Минздраве отмечали, что ситуацию оценивали как критическую, а «счет шел на минуты». Источник ТАСС утверждает, что ребенок потерял 1,5 литра крови.

Девочку прооперировали, а после перевели в реанимацию, где она еще некоторое время находилась в тяжелом состоянии. Отмечается, что врачи вели круглосуточное наблюдение.

6 февраля ее состояние стабилизировалось и девочку вертолетом санавиации доставили в Краевую детскую клиническую больницу № 1 во Владивостоке. Там она находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Врачи оценивают ее состояние как стабильное и фиксируют положительную динамику.

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что семья девочки стояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних с ноября 2025 года. При этом сама пострадавшая в поле зрения правоохранительных органов не попадала, а в школе ей дают положительные характеристики, добавляет собеседник агентства.

В конце января в Москве задержали пьяного мужчину, который напал с ножом на свою семью — не менее четырех раз ударил супругу и не менее восьми раз сына. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК).

По данным СМИ все началось из-за бытового конфликта. Как отмечал «Московский комсомолец», ссоры в семье были и ранее, однако до физического насилия дело не доходило.

По словам соседей, мужчину ранее привлекали к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах. Они же рассказали и о его тяжелом психологическом состоянии. Shot утверждает, что у него диагностированы сразу несколько смешанных тревожных расстройств, в том числе обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР).