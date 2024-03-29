Одним из погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» стал полковник спецназа ГРУ Тимур Мясников, за несколько дней до смерти приехавший в отпуск из зоны боевых действий в Донбассе. Об этом на своей странице VK сообщил глава самарского отделения организации «Офицеры России» Артур Маливанчук.

По его словам, Мясников принимал участие в боевых действиях в Косове и Таджикистане, а на протяжении последних двух лет «уничтожал националистов в Донбассе».

«Закончил суворовское военное училище, военный вуз, служил в нашей 3-ей бригаде специального назначения, Генеральном штабе ВС России. Награжден многими боевыми орденами и медалями… Вот такая офицерская судьба. Беда подстерегла его в столице нашей Родины», — рассказывает Маливанчук о погибшем.

Незадолго до теракта офицер воссоединился со своей живущей в Москве семьей, приехав в отпуск. Они все вместе отправились на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» 22 марта.

Когда террористы начали стрелять по зрителям, Мясников оттолкнул жену и сына «в безопасное место», но сам при этом «попал под шквальный огонь», рассказывает Маливанчук. Спецназовец получил три пулевых ранения, был госпитализирован и на протяжении нескольких дней боролся за жизнь в больнице. «К сожалению, спасти его не удалось», — говорится в сообщении.

Торжественное прощание с Мясниковым состоялось утром 29 марта в ритуальном зале на Савеловском проспекте в Москве.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

22 марта вооруженные люди ворвались в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и устроили стрельбу, после чего подожгли концертный зал и скрылись. Этот теракт стал крупнейшим в современной России после «Норд-Оста» и Беслана. Подозреваемые были задержаны через несколько часов в Брянской области.

По последним данным, число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» превысило 380 человек. В опубликованных МЧС списках погибших числятся 143 человека. Такое же количество заявлений о пропаже людей Следственный комитет получил от родных и близких жертв теракта.

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ФСБ сообщала о задержании 11 человек. Следствие считает исполнителями теракта четырех из них — граждан Таджикистана Далержона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. В ночь на 25 марта суд арестовал их по обвинению в терроризме (ст. 205 УК).

Также арестованы четыре человека, которых Следственный комитет считает пособниками террористов. Это Алишер Касимов, который сдавал квартиру Шамсидину Фаридуни, а также Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы. Диловар был последним владельцем автомобиля «Рено», на котором обвиняемые в день теракта приехали к «Крокусу», а затем пытались скрыться.