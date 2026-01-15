Судебные приставы в 2025 году взыскали с должников по алиментам свыше 100 млрд рублей. Об этом РБК сообщил замглавы управления по организации исполнительного производства ФССП России Дмитрий Желудков.

Он отметил, что в последние годы объем взысканий по алиментам стабильно растет.

«Мы пока не подвели еще итоги 2025 года, но уже можно сказать, что у нас взыскано в 25 году более 100 миллиардов [рублей]. Для сравнения: в прошлом году у нас было взыскано 92 миллиарда рублей алиментов», — рассказал Желудков.

По словам Желудкова, рост показателей достигается благодаря комплексу мер, включая привлечение неплательщиков к административной и уголовной ответственности. Он добавил, что реестр должников по алиментным обязательствам, запущенный на портале «Госуслуги» накануне, также сыграл свою роль в совокупности с другими инструментами воздействия.

Основная задача нового сервиса — профилактическое воздействие на неплательщиков.

«Это для людей, которые еще в первую очередь не попали в этот список. Чтобы избежать публичного освещения факта уклонения от уплаты алиментов, люди принимают меры к погашению задолженности либо к трудоустройству и, как следствие, удержанию из доходов и погашению задолженности», — объяснил он.

Запущенный 13 января реестр злостных неплательщиков алиментов позволяет узнать, есть ли у человека задолженность, ее размер и регион, где она образовалась. Для проверки достаточно указать фамилию, имя, отчество и дату рождения конкретного лица, при этом авторизация на портале «Госуслуги» и предоставление документов не требуются.

Закон о создании открытого реестра вступил в силу в конце мая 2025 года. На тот момент в список входили около 144 тыс. россиян. По данным Минцифры, в реестре указываются должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов или были объявлены в розыск приставами.

В ноябре 2025 года директор ФССП России Дмитрий Аристов сообщил РИА Новости, что судебные приставы за последние пять лет взыскали более 258 млрд рублей по алиментам, а за девять месяцев 2025 года полученная сумма составила почти 74 млрд рублей. По его словам, на сегодняшний день в реестре должников по алиментным обязательствам числится более 300 тыс. человек.