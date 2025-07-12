Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках трехдневного визита в КНДР посетил недавно открывшийся курорт в городе Вонсан и встретился с лидером республики Ким Чен Ыном. Глава МИД передал ему привет от президента России Владимира Путина, не исключил личной встречи двух лидеров, а также высказался об участии северокорейских солдат в российской военной операции. Подробности ― в материале RTVI.

Лавров прибыл а КНДР в рамках второго раунда стратегического диалога с Пхеньяном на уровне глав МИД. Первая такая встреча прошла в Москве в ноябре 2024 года.

Российский министр встретился 12 июля со своим северокорейским коллегой Цой Сон Хи на курорте Вонсан, который открылся в конце июня.

«После всех путешествий — Бразилии и Малайзии — оказаться здесь, на прекрасном новом курорте, <…> — действительно удовольствие. Уверен, что российские туристы будут стремиться сюда все больше. Будем этому всячески способствовать, создавая для этого условия, включая авиасообщение», — сказал Лавров во вступительном слове перед переговорами.

Глава МИД назвал новый курорт «хорошим туристическим объектом» и выразил надежду, что он будет популярен «не только у местных граждан, но и у россиян».

Лавров отметил, что между Россией и Северной Кореей остались «определенные ограничения в силу последствий коронавируса», но они будут постепенно сниматься.

«Наши северокорейские друзья заинтересованы в том, чтобы на замечательном курорте Вонсана и на других курортах КНДР было больше россиян. Не сомневаюсь, что так оно и произойдет», — подчеркнул министр.

По его словам, на встрече с Цой Сон Хи обсуждалась возможность наладить авиарейсы в Вонсан из Владивостока и Хабаровска. Лавров также назвал «вполне реальной» перспективу запуска паромного сообщения.

«Восстановлено авиасообщение между Москвой, Хабаровском и Пхеньяном. Планируется возобновить и морское сообщение. Это все будет развивать контакты между людьми», — отметил Лавров.

Об участии солдат из Северной Кореи в СВО

В Вонсане российская делегация возложила венок к монументу советским воинам и почтила память погибших минутой молчания, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Кто бы мог подумать, что наше боевое братство проявится уже в 21 веке — сегодня КНДР помогает нам бороться с нацизмом», — добавила дипломат.

Лавров в свою очередь повторил слова Цой Сон Хи, которая во время визита в Москву назвала отношения между Россией и Северной Кореей «непобедимым боевым братством».

«Эта оценка получила зримое подтверждение <…> в Курской области <…>, где героические военнослужащие, бойцы Корейской народной армии вместе с российскими бойцами ценой крови и даже жизни приблизили освобождение Курской области от украинских нацистов», — сказал Лавров.

По его словам, северокорейские военные «продемонстрировали великолепную боевую подготовку и внесли очень важный вклад» в освобождение «русских территорий».

Лавров сообщил, что в России установят памятник бойцам КНДР, погибшим при освобождении Курской области от ВСУ, а также увековечат память о «боевом братстве» в годы Второй мировой войны. Позже он уточнил, что монумент солдатам, освобождавшим Курскую область, появится в Северной Корее, а в подмосковном парке «Патриот» возведут монумент в память о совместной борьбе с японским милитаризмом.

Отвечая на вопрос о возможности привлечения северокорейских военных к боевым действиям на других направлениях, Лавров заявил, что «КНДР сама определяет формы» реализации двустороннего Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Договор был подписан в июне 2024 года. Статья 4 документа гласит, что если одна сторона подвергнется вооруженному нападению, другая сторона «незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами» в соответствии с Уставом ООН, законами России и КНДР.

«Мы реагировали на предложение руководителя КНДР, председателя государственных дел Ким Чен Ына. У нас не было каких-то причин отказываться от этого искреннего проявления солидарности», — объяснил Лавров участие северокорейских военных в освобождении Курской области.

По его словам, на переговорах с главой МИД КНДР Пхеньян подтвердил «однозначную поддержку всех целей специальной военной операции и действий российского руководства, российской армии и в целом наших граждан по обеспечению достижения этих целей».

Привет от Путина

После переговоров с северокорейской коллегой Лавров встретился в Вонсане с главой КНДР Ким Чен Ыном на яхте. По словам главы Северной Кореи, Вонсан был выбран местом встречи вместо Пхеньяна, чтобы Лавров мог «немного отдохнуть».

Он добавил, что российский министр стал первым иностранным гостем курорта. Лавров возразил, что первым из иностранцев Вонсан посетил российский посол Александр Мацегора.

«Он сделал такую рекламу, что я не мог устоять перед вашим предложением», — сказал глава МИД.

Ким Чен Ын отметил, что в последний раз виделся с Лавровым год назад. Министр в свою очередь обратил внимание, что оба они с тех пор не бросили курить.

Во время встречи российский дипломат передал лидеру КНДР привет от Владимира Путина.

«Президент передает вам самые горячие приветы, подтверждает приверженность всем достигнутым договоренностям, которые были достигнуты, и очень рассчитывает на продолжение прямых контактов с вами в самое ближайшее время», — заявил Лавров.

Ранее глава МИД сообщил на пресс-конференции, что Путин и Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте, «регулярно обмениваются посланиями» и не собираются прекращать эту практику. Лавров допустил, что личные встречи двух лидеров «наверняка будут», а место и время они согласуют между собой.

О ядерной программе КНДР

Россия понимает причины, по которым Северная Корея выполняет свою ядерную программу, и уважает действия республики, заявил Лавров по итогам межведомственных переговоров. Так он ответил на вопрос журналистов о том, какие выводы Пхеньян может сделать из действий США в Иране.

В конце июня США нанесли удар противобункерными бомбами и ракетами «Томагавк» по трем иранским ядерным объектам в Исфагане, Фордо и Натанзе. Президент США Дональд Трамп заявил об их полном уничтожении, однако эксперты и аналитики считают, что ядерная программа Тегерана лишь отброшена на несколько месяцев. Иран в ответ на действия Вашингтона ударил ракетами по американским военным базам на Ближнем Востоке, не нанеся им существенного ущерба.

«Руководство КНДР сделало соответствующие выводы задолго до израильско-американских ударов по Ирану. Именно потому, что эти выводы были своевременно сделаны, никто не помышляет применять силу против КНДР», — сказал Лавров.

Он добавил, что вокруг Северной Кореи «ведется военное строительство» с участием США, Южной Кореи и Японии, и предостерег от «злоупотребления этими отношениями для их выстраивания против кого бы то ни было», включая КНДР и Россию.