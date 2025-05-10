Глава КНДР Ким Чен Ын выразил готовность использовать Вооруженные силы своей страны для поддержки России, если США или другие страны Запада прибегнут к военной агрессии против Москвы. Соответствующее заявление северокорейский лидер сделал во время визита в российское посольство в республике, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Если прислужники США и Запада с дешевым бракованным оружием не откажутся от своих опасных мыслей о военном нападении на наше братское государство — Россию — и опять совершат атаку, то я с удовольствием, в соответствии со статьями и духом корейско-российского договора, без колебаний отдам приказ о применении вооруженных сил КНДР в целях отражения вооруженного нападения врагов», — сказал он.

По словам Ким Чен Ына, в Курской области, после проникновения украинских военных на территорию региона, бок о бок с российскими солдатами сражались «лучшие сыновья корейского народа». Глава КНДР отметил, что они «кровью доказали» прочность союзнических отношений двух стран и продемонстрировали крепкую боевую дружбу.

Первым о переброске северокорейских военных в Россию в октябре 2024 года сообщило южнокорейское информагентство «Рёнхап». В конце месяца американская газета The New York Times заявила, что «тысячи» военнослужащих из КНДР якобы находятся в Курской области. В начале ноября агентство Reuters со ссылкой на заместителя постоянного представителя США при ООН Роберта Вуда утверждало, что в регионе присутствуют 8 тыс. солдат из Северной Кореи.

Однако представитель КНДР при ООН назвал эти сообщения «беспочвенными слухами», а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал скептически относиться к подобным сведениям. Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что сотрудничество России и КНДР «ни у кого не должно вызывать каких-то обеспокоенностей».

26 апреля в докладе президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области глава Генштаба ВС Валерий Герасимов впервые официально подтвердил участие северокорейских военных в боевых действиях на территории региона. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Россия никогда не забудет друзей из КНДР.

28 апреля президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения северокорейской армии, участвовавшие в боях в Курской области, и выразил признательность лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Российский лидер отметил, что бойцы из КНДР участвовали в боевых действиях «в полном соответствии с международным правом» и Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей.

Договор был заключен в Пхеньяне 19 июня 2024 года, после этого в начале ноября его ратифицировала Госдума. Согласно документу, с 4 декабря, когда вступило в силу новое соглашение, свое действие утратил предыдущий Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР, подписанный 9 февраля 2000 года. Документ включает в себя 23 статьи. В них поднимаются вопросы совместной безопасности и обороноспособности, экономического развития, противодействия санкциям, борьбы с международной преступностью, а также сотрудничества в космосе и культурного развития.

Пхеньян также официально подтвердил присутствие своих солдат в российском регионе. В столице Северной Кореи планируется установить монумент в их честь. Памятники северокорейским военным также установят в Курской области.

9 мая после парада в честь 80-летия Победы Путин лично поприветствовал командиров российских и иностранных парадных расчетов. Глава государства подошел к северокорейским военнослужащим и выразил им благодарность за их вклад в освобождение Курской области.