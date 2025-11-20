Бездомных собак следует признать военнообязанными и отправить их всех в зону СВО обнаруживать мины, чтобы спасти жизни бойцов. С таким предложением выступил депутат заксобрания Красноярского края, бизнесмен Борис Мельниченко во время обсуждения законопроекта об умерщвлении безнадзорных животных.

Инициатива сегодня была одобрена в первом чтении. Во время обсуждения замминистра природных ресурсов и лесного комплекса Алексей Большаков сообщил, что на содержание безнадзорных собак в приютах нужно будет тратить порядка 70 миллионов в год из краевого бюджета.

В это время Мельниченко заявил, что сейчас нужно «вырабатывать новые подходы к решению проблемы». Он рассказал, что в начале ноября в зону СВО были отправлены фуры с очередной партией строительных материалов для возведения защитных сооружений.

«Задача — защитить всех, кто там находится. Ребята гибнут, потому что они подписали контракт. Так, может, нам подумать хорошо и перевести всех этих животных в разряд военнообязанных, военнослужащих и отправить их туда прочесывать минные поля? А почему бы и нет?» — сказал Мельниченко.

По его мнению, это лучше, чем тратить на их содержание в приютах по 70 млн рублей в год, которые можно будет направить на закупку строительных материалов, необходимых «на границах соприкосновения».

Парламентарий призвал коллег не воспринимать его предложение как абсурдное, подчеркнув, что считает его взвешенным. Однако другие депутаты, выслушав Мельниченко, не стали учитывать это в принятии решения по законопроекту.

Борис Мельниченко — основной владелец аграрного предприятия «Солгон», одного из крупнейших в регионе.