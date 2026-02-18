Продажи блинов на масленичной неделе в 2026 году по сравнению с предыдущими неделями поднялись в 3,5 раза. Об этом говорится в исследовании компании «СПАР Миддл Волга», управляющей сетью Spar и Eurospar. С результатами исследования ознакомилась «Газета.ru».

Активнее всего, согласно исследованию, продаются блины с начинкой, которые выпекают в торговых залах супермаркетов — они занимают 50% от общего объема продукции в этой категории. Другая половина приходится на блины без начинки.

Среди наиболее популярных начинок — мясо, куриная грудка с сыром, спелая вишня, грибной жюльен, капуста и яйцо, яблоко и брусника, творог, малина, сгущенка, маскарпоне и с лососем, красная икра.

Параллельно аналитики зафиксировали и увеличение продаж ингредиентов для блинов. Например, рост спроса на муку вырос почти в два раза, в то же время рост продаж масла, сахара, соли и яиц не превышают 10%.

Специалисты прогнозируют, что в этом году на масленичной недели показатели продаж блинов превысят прошлогодние, когда россияне купили 1 млн блинов.

Ранее «Руспродсоюз» сообщил, что стоимость блинов на семью из четырех человек в России снизилась на 6%. Так, в феврале 2026 года классический набор продуктов для блинов — 130 г муки, 300 мл молока, три яйца, 30 г сахара и 40 г сливочного масла — обойдется в 113,9 рубля. Ключевым фактором снижения общей цены стало удешевление яиц и сливочного масла.

Кроме того, как отмечала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, в преддверии Масленицы упала и стоимость муки. По ее подсчетам, в феврале 2026 года стоимость тонны пшеницы третьего класса снизилась до 13 883 рублей за тонну. В декабре 2025 года цена составляла 14 410 рублей за тонну.