В преддверии Масленицы в России подешевела пшеница третьего и четвертого классов. Об этом доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала Life.ru.

По ее данным, в феврале 2026 года средняя стоимость тонны такого зерна (третьего класса) снизилась до 13 883 рублей против 14 410 рублей в декабре 2025 года. Лебединская уточнила, что более низкая цена в последний раз наблюдалась в июле прошлого года — 13 697 рублей за тонну.

Эксперт добавила, что сейчас большая часть муки производится из пшеницы четвертого класса. Ее стоимость также уменьшается и составляет 14 017 рублей за тонну.

Собеседница издания напомнила, что с 1 марта 2021 года в России действует ГОСТ 34702-2020. Документ разрешает использовать для выпечки мягкую пшеницу разных классов и их смеси при соблюдении нормативных требований к качеству муки. По ее оценке, это помогает ограничивать рост цен и нивелировать возможные затраты.

По информации Росстата, с 3 по 9 февраля 2026 года пшеничная мука стала дешевле на 0,5%. Лебединская полагает, что тенденция сохранится и в марте. Кроме того, снижение цен отмечается и по другим видам круп.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что блины есть «можно и нужно», но в меру, «не десятками и не сотнями». В свою очередь, глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов отметил, что наиболее полезны блины с красной рыбой, в которой «очень много ненасыщенных жирных кислот».