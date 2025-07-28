Креативный продюсер телеканала «ТНТ» Вячеслав Дусмухаметов должен налоговой службе более 36 млн рублей. Об этом сообщает Инфо24.

По данным издания, продюсеру шоу «Что было дальше?», «Внутри Лапенко», «Универ» и «Замуж за Бузову» могут в скором времени заблокировать банковские счета из-за задолженности в 36,8 млн рублей. В его отношении также могут ввести запрет на выезд за пределы России.

Как пишет Инфо24, Дусмухаметов владеет двумя квартирами в Москве, их общая площадь насчитывает более 400 квадратных метров. Одна из них расположена в элитном жилищном комплексе на первой линии Москва-реки в историческом центре города, где стоимость жилплощади начинается о 245 млн рублей. Вторая находится в ЖК элит-класса в Тверском районе, где цена квартир начинается со 100 млн рублей. Продюсеру также принадлежат машино-место и две кладовки.

В апреле 2022 года Дусмухаметов стал владельцем компании по производству развлекательного контента Medium Quality, чей контрольный пакет был позднее передан VK. В декабре 2024 агентство АК&М сообщило, что «Компания ВК» стала единственным владельцем студии.

В феврале 2025 года Дусмухаметов рассказал «Ведомостям», что принял решение выйти из капитала продакшена digital-контента Medium Quality из-за замедления работы видеохостинга YouTube и заявил, что «у VK сейчас самые быстрорастущие платформы». В то же время сообщалось, что он сохранил за собой позицию генерального продюсера Medium Quality.

В марте 2023 года издание Forbes сообщило со ссылкой на источники, что сотрудники Федеральной налоговой службы с 2022 года начали организацию массовых проверок пользующихся популярностью российских блогеров и сотрудничающих с ними организаций. Позднее стало известно, что с проблемами из-за долгов по налогам столкнулись Валерия Чекалина, Елена Блиновская, Анастасия Ивлеева, Аяз Шабутдинов, Влад Бумага и Анастасия Митрошина.