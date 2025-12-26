В Донецке вооруженный мужчина устроил беспорядочную стрельбу в супермаркете и впоследствии был обезврежен полицейскими. Пострадавших нет. Об этом сообщает МВД по Донецкой народной республике.

«Благодаря их решительным и отважным действиям удалось избежать трагических последствий и обеспечить безопасность граждан», сказано в сообщении ведомства.

Инцидент произошел около 19:45 25 декабря в магазине в Петровском районе. Судя по записям с камеры видеонаблюдения, мужчина пронес в пакете автомат Калашникова и открыл хаотичную стрельбу. Кроме того, была информация о том, что он удерживает заложников.

Одна из сотрудниц магазина скрылась в подсобке и нажала на тревожную кнопку для вызова полиции. По словам ее коллеги, правоохранители приехали быстро и оперативно обезоружили нападавшего.

Участковый уполномоченный полиции Владимир Куприянов рассказал, что злоумышленник при задержании оказал сопротивление. По его словам, оперативники обошли его с двух сторон, а он направился к одному из них и начал стрелять.

«Принял решение провести предупредительный выстрел в безопасном направлении, после чего подбежал к нему и задержал», — пояснил он.

В результате случившегося никто не пострадал. Глава республики Денис Пушилин представил отличившихся в поимке преступника полицейских к медали «3а храбрость». Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее девять человек погибли и десять пострадали в результате стрельбы в нелегальном баре в поселке под Йоханнесбургом (ЮАР). По данным пресс-секретаря полиции провинции Гаутенг Бренды Муридили, открывшие огонь преступники стреляли «без разбора» на улице рядом с заведением.

Это уже второй такой инцидент с начала декабря 2025 года. Предыдущий произошел 6 декабря в хостеле недалеко от столицы Южной Африки Претории. Тогда неизвестные вооруженные мужчины застрелили 12 человек, в том числе троих несовершеннолетних.