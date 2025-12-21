Неизвестные вооруженные люди застрелили девять человек и ранили еще десятерых в поселке под Йоханнесбургом (ЮАР). Это уже второе массовое убийство в Южной Африке в декабре 2025 года. Стрельба произошла возле нелегального бара в Беккерсдале — бедном районе неподалеку от крупнейших золотых рудников страны.

Мотив нападения пока не установлен, заявили в полиции. Открывшие огонь преступники стреляли «без разбора» на улице рядом с баром, рассказала пресс-секретарь полиции провинции Гаутенг Бренда Муридили. Местные СМИ уточнили, что стрельба произошла в ночь на 21 декабря в таверне KwaNoxolo в районе Тамбо. Среди жертв и раненых есть как посетители заведения, так и люди, оказавшиеся на улице поблизости. И.о. комиссара полиции провинции Фред Кекана сообщил, что для расследования прибыла национальная группа по борьбе с преступностью. Там же работают сотрудники местного отдела по расследованию тяжких преступлений и криминалисты.