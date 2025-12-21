Неизвестные вооруженные люди застрелили девять человек и ранили еще десятерых в поселке под Йоханнесбургом (ЮАР). Это уже второе массовое убийство в Южной Африке в декабре 2025 года. Стрельба произошла возле нелегального бара в Беккерсдале — бедном районе неподалеку от крупнейших золотых рудников страны.
Мотив нападения пока не установлен, заявили в полиции. Открывшие огонь преступники стреляли «без разбора» на улице рядом с баром, рассказала пресс-секретарь полиции провинции Гаутенг Бренда Муридили.
Местные СМИ уточнили, что стрельба произошла в ночь на 21 декабря в таверне KwaNoxolo в районе Тамбо. Среди жертв и раненых есть как посетители заведения, так и люди, оказавшиеся на улице поблизости.
И.о. комиссара полиции провинции Фред Кекана сообщил, что для расследования прибыла национальная группа по борьбе с преступностью. Там же работают сотрудники местного отдела по расследованию тяжких преступлений и криминалисты.
Это уже второй такой инцидент с начала декабря 2025 года. Предыдущий произошел 6 декабря в хостеле недалеко от столицы ЮАР Претории. Неизвестные вооруженные мужчины застрелили 12 человек, в том числе троих несовершеннолетних. Полиция тогда сообщала, что инцидент был связан с местом, где нелегально торговали алкоголем.
По словам пресс-секретаря полиции Атленды Мате, «среди погибших трое несовершеннолетних — трехлетний и двенадцатилетний мальчики, а также шестнадцатилетняя девушка, остальные жертвы — взрослые».
Фред Кекана сообщал, что в общей сложности пострадали 13 человек, включая водителя проезжавшего мимо автомобиля. Двое раненых умерли в больнице: один вскоре после госпитализации, второй — через несколько часов.
ЮАР занимает одно из первых мест в мире по количеству убийств. Местные власти начали операцию «Шанела» («Зачистка» в переводе с зулу) по борьбе с преступностью — они установили блокпосты для проверки документов и организовали патрулирование, а также проверяют места предполагаемой незаконной торговли спиртным.