Следственный комитет России вновь возбудил уголовное дело против бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо. Его обвиняют в изнасиловании помощницы. Первое расследование по этому факту было прекращено в январе из-за процессуальной ошибки: следователь не учел, что на тот момент Напсо был членом избирательной комиссии в Ростове-на-Дону, что требовало особого порядка возбуждения дела, пишет «Коммерсант».

По данным издания, постановление о возбуждении дела подписано 2 февраля. Инцидент, согласно версии следствия, произошел в марте 2023 года, когда потерпевшей было 19 лет. Девушка обратилась с заявлением в полицию 31 марта 2023 года, а на следующий день Напсо вылетел из Минска в Ереван и с тех пор в Россию не возвращался, объясняя это лечением за рубежом. В апреле 2025 года Госдума лишила его депутатского мандата из-за длительного отсутствия на работе.

Повторное возбуждение дела стало возможным после того, как 15 января 2026 года Напсо досрочно лишили статуса члена избиркома. Решение об этом приняло региональное отделение партии «Справедливая Россия», от которой он был включен в комиссию.

Сам Юрий Напсо заявил, что ничего не знает о возобновлении расследования. Он утверждает, что помощница оговаривает его, так как боится ответственности за хищение денег. По его словам, в конце 2022 года она подделала его подпись и перевела на свой счет 2 миллиона рублей, а когда махинация раскрылась, он потребовал вернуть средства и уехал лечиться.

Другие судебные тяжбы Напсо

Параллельно идут и другие процессы против экс-депутата. В октябре 2025 года суд в Сочи по иску Генпрокуратуры постановил конфисковать в пользу государства около 60 объектов недвижимости, принадлежащих Напсо и его семье, оспорить это решение адвокату бывшего парламентария не удалось. Ранее Генпрокуратура утверждала, что это имущество куплено на незаконные доходы, а Напсо, будучи депутатом, нарушал запрет на коммерческую деятельность, лично руководя несколькими топливными предприятиями.

Кроме того, Напсо оспаривает в судах лишение его депутатского мандата. Нижняя палата парламента приняла соответствующее решение о лишении мандата в апреле 2025 года, сославшись на более чем 200 дней его отсутствия без уважительных причин. Напсо, в свою очередь, заявлял, что отсутствовал либо по больничным листам, либо находился в согласованном отпуске. В августе прошлого года Верховный суд отклонил апелляцию Напсо, оставив решение Госдумы в силе.

В результате представители экс-депутата дошли до Конституционного суда. В своей жалобе Напсо указывает на часть 3.1 статьи 4 закона «О статусе сенатора и статусе депутата Госдумы». По его мнению, эта норма неконституционна, так как допускает лишение полномочий депутата, пропустившего более 30 дней работы даже по болезни.

Политолог и юрист Олег Захаров, комментируя «Ведомостям» ситуацию, отметил, что новое основание для лишения депутатского мандата в виде краткосрочных пропусков создает предпосылки для возможного пересмотра или уточнения этой правовой нормы.

Он указал, что в случае с Напсо речь идет о невыходе на работу по причине болезни, на чем и настаивает сам экс-депутат в своих заявлениях. Захаров провел аналогию с трудовым правом, где, по его словам, нахождение на больничном не считается прогулом и не является законным основанием для расторжения трудового договора.

Эксперт предположил, что хотя дело Напсо, вероятно, пересмотрено не будет, Конституционный суд может обязать парламент внести изменения в законодательство. Целью таких поправок, по мнению юриста, должно стать установление более детальной и строгой процедуры проверки обстоятельств, приведших к отсутствию депутата.

Захаров также не исключил, что суд может признать наличие объективных и уважительных причин для неисполнения обязанностей конституционно значимым исключением. В таком случае, как он отметил, подобные обстоятельства должны будут тщательно проверяться до принятия решения о лишении мандата.