Идеи главы спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, изложенные в книге «Войско Иисуса в битве против войска даджаля-антихриста», неприемлемы для православных. Об этом заявил глава Синодального миссионерского отдела (СМО) архиепископ Савва (Тутунов).

В своей книге Алаудинов пишет о якобы существующем единстве понимания христианского Бога и Аллаха в исламе. Однако архиепископ с его точкой зрения не согласен. Свою позицию священнослужитель сопроводил словами патриарха Кирилла: «Надо объединяться и на поле брани, и в совместных трудах. Но это не означает, что такого рода солидарность должна влиять на то, во что мы верим как мы проповедуем свою веру».

Савва добавил, что «идеология» Алаудинова «неприемлема в части богословского понимания Второго Пришествия». По словам священнослужителя, исповедующий ее человек «вступает в противоречие с православием».

«Чем нехороша идеология объединения под русским триколором за Отечество наше, созданное русским православным народом, к которому присоединились другие народности? Различия в вере, твердое исповедание своей веры никогда не мешали мусульманам стоять в едином строю в русском войске», — заключил он.

Книгу Алаудинова также раскритиковал зампред СМО по апологетической миссии Московского патриархата священник РЦП Сергий Фуфаев. По его словам, смешение идей ислама и христианства, которые прослеживаются в книге главы «Ахмата», приводят к «радикальному искажению фундаментальных основ православной веры».

К основным признакам «ереси» Фуфаев отнес утверждения о том, что мусульмане и христиане верят в одного и того же Бога и Иисуса Христа. Кроме того, согласно работе Алаудинова, Иисус Христос во время Своего Второго Пришествия соберет войско из мусульман и христиан против войска антихриста и победит его, после чего «наступит земное благоденствие для верных Богу».

Фуфаев призвал показать людям, находящимся под влиянием книги, радикальную несовместимость этой «идеологии» с православной верой.

Реакция командира «Ахмата»

Алаудинов рассказал, что изложил в книге видение мусульманина на происходящие события. Командир «Ахмата» добавил, что он никого не принуждает поддерживать эту точку зрения, а также не нуждается в рецензиях на свою работу.

«Я пытаюсь сделать так, чтобы мы, мусульмане и христиане, оставаясь в своих религиях, объединились для того, чтобы противостоять нашему главному врагу. <…> Некоторым людям это не понравилось. <…> Вопрос: „Кто «хочет вам понравится?“. У меня такой необходимости нет», — сказал он.

Критикам он предложил собрать свое подразделение и отправиться в зону боевых действий на Украине, там создать свою идеологию, под ней объединить войска и пойти в бой.

«Вы можете зря свое время не тратить. Я абсолютно спокоен. <…> Кто-то написал такую тему, самый умный видать, и решил, что это мнение руководства РПЦ. Это не так. <…> Везде есть люди, которые что-то для себя удумают», — заключил он.

Алаудинов презентовал книгу «Войско Иисуса в битве против войска даджаля-антихриста» в октябре 2025 года. Он написал ее совместно с чеченским богословом Магомедом Хайтанаевым. Как рассказывал сам Алаудинов, в работе содержится идеология «Ахмата».