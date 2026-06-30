В Москве простились с бывшим министром обороны России Сергеем Ивановым, который умер 26 июня в возрасте 73 лет. Церемонию в Центральной клинической больнице (ЦКБ) посетили президент Владимир Путин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев, бывший замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак и другие.

Улицу рядом с траурным залом патрулировали полицейские, в том числе сотрудники ОМОН, на входе в зал посетителей досматривали, пишет канал «Осторожно, новости». Движение по улице Маршала Тимошенко на западе столицы утром было перекрыто из-за проезда президентского кортежа.

Путин не менее 20 минут провел у гроба покойного, с которым долгие годы работал лично, отметил ТАСС. На официально распространенных Кремлем видеокадрах видно, что глава государства возложил к подножию гроба букет бордовых роз, некоторое время постоял непосредственно у гроба, после чего кратко пообщался с семьей Иванова — вдовой Ириной и младшим сыном Сергеем.





Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также почтил память Иванова и недолго пообщался с журналистами, передает «Абзац».

К ЦКБ подъезжали служебные автомобили, подходили военные и гражданские лица с цветами. Представители различных структур и ведомств прислали венки с красными, белыми розами и композициями в виде российского триколора, сообщает РИА Новости.

Венки также направили спортивные клубы и общества, в том числе ЦСКА, за все команды которого — футбольную, хоккейную и баскетбольную — болел Иванов. Венок армейцев украшен шарфом фирменной сине-красной расцветки команды, рассказывает ТАСС.

Вход в прощальный зал ЦКБ заставлен венками от близких и бывших коллег Иванова, пишет SHOT.

Генерал-полковника разведки Иванова проводил сводный расчет отдельной роты почетного караула, представляющий все три рода вооруженных сил — сухопутные, воздушно-космические и военно-морские.

Церемонию лично посетили руководитель администрации президента (АП) Антон Вайно, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, руководители Следственного комитета и Верховного суда Александр Бастрыкин и Игорь Краснов.

Также приехали директор Службы внешней разведки и экс-глава АП Сергей Нарышкин, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, глава ВТБ Андрей Костин, экс-премьер Виктор Зубков, бывший вице-премьер и экс-глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин направили венки, пишет РИА Новости.

После церемонии прощания траурный кортеж с катафалком Aurus под звуки военного оркестра выехал из ворот ЦКБ и направился на Троекуровское кладбище. За ним проследовала траурная процессия, состоящая из военнослужащих роты почетного караула и Сухопутных войск. Они сопроводили гроб, неся на бархатных подушках награды покойного, сообщает ТАСС.

На Троекуровском кладбище Иванова похоронят рядом со старшим сыном Александром, который утонул на отдыхе в ОАЭ в 2014 году в 38-летнем возрасте, пишет Mash.

«Надежный, порядочный человек»: о Сергее Иванове

Сергей Иванов умер 26 июня после тяжелой продолжительной болезни, сообщалось в телеграм-канале Минобороны РФ. С 1970-х годов он работал в разведке, в 1998 году стал заместителем директора ФСБ, которую тогда возглавлял Владимир Путин.

В поздние годы правления президента Бориса Ельцина стал секретарем Совбеза России. Был постоянным членом этого органа до 2008 года и затем в 2012-2026 годах.

После того как Путин сменил Ельцина на посту главы государства, Иванов был назначен министром обороны. Этот пост он занимал с 2001 по 2007 год, последние два года совмещая его с более высокой должностью вице-премьера. В этом качестве он также курировал оборонно-промышленный комплекс.

В правительстве Иванов проработал до 2011 года, после чего возглавил администрацию президента. В этой должности он оставался до 2016 года.

Затем Иванов в течение 10 лет был спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В феврале 2026 года Путин освободил его от этой должности, а также исключил из Совбеза. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что Иванов сам изъявил желание покинуть пост.

Многие годы Иванов возглавлял попечительский совет Российского военно-исторического общества.

В день смерти Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким и направил им телеграмму. В ней он назвал смерть политика «горькой, невосполнимой утратой».