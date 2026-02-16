Сергей Иванов исключен из состава Совета безопасности России. Это следует из указа президента Владимира Путина, опубликованного 16 февраля на официальном портале правовых актов. Указ вступает в силу со дня подписания.

4 февраля российский лидер освободил Иванова от должности спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Как пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Иванов сам изъявил желание покинуть пост.

В январе Иванову исполнилось 73 года. Путин до этого несколько раз продлевал ему срок службы, поскольку для чиновников предельный возраст составляет 65 лет, но для занимающих высшие должности он может быть пролонгирован.

Иванов был постоянным членом Совбеза, с 1999 по 2001 занимал должность секретаря этого органа.

Российские СМИ называют Иванова одним из ближайших соратников Путина, с которым, по данным ТАСС, познакомился еще в 1970-х, будучи сотрудником управления КГБ по Ленинградской области. Они начали работать вместе в конце 1990-х годов, когда Путин возглавлял ФСБ, а Иванов стал его заместителем.

Как отмечает «Коммерсантъ», в известном сборнике интервью с Путиным «От первого лица», вышедшем в 2000 году, президент при ответе на вопрос, кому он доверяет, первым назвал именно Сергея Иванова. «Есть такое понятие, как чувство локтя. Вот с Ивановым такое чувство возникает», — пояснил тогда глава государства.

Биография Сергея Иванова

Сергей Борисович Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде в семье служащих. Окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета имени Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет), позднее — Высшие курсы КГБ СССР в Минске, а также Краснознаменный институт КГБ СССР (ныне Академия внешней разведки).

В системе Службы внешней разведки (СВР) работал в общей сложности 20 лет. В 1998 году занимал должность первого замначальника одного из управлений СВР. В период службы находился в длительных зарубежных командировках в Финляндии и Кении, также некоторое время работал в Великобритании. По сведениям РИА Новости, Иванов «в совершенстве владеет английским и шведским языками».

С 15 ноября 1999 года по 28 марта 2001 года был секретарем Совбеза России, сменив на этом посту Владимира Путина. В ноябре 2000 года Путин своим указом уволил его с военной службы в звании генерал-лейтенанта. В 2001 — 2007 годах Иванов как гражданский человек возглавлял Министерство обороны России. Как пишет «Ъ», именно при нем начались реальные реформы в военной сфере, когда срочную службу сократили с двух лет до одного года, создали части постоянной готовности, частично укомплектованные контрактниками, выросло денежное довольствие.

В 2007-2008 годах Иванов был первым вице-премьером в правительствах Михаила Фрадкова и Виктора Зубкова, в 2008-2011 годах — заместителем председателя правительства Владимира Путина.

С 2011 по 2016 год руководил администрацией президента сначала при Дмитрии Медведеве, затем при Путине, когда он снова вернулся на высший государственный пост.

Должность спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванов занимал почти 10 лет — с августа 2016 по февраль 2026 года.

Среди его наград есть ордена «За личное мужество», Красной звезды, Почета, «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» всех четырех степеней, Александра Невского, а также медаль П. А. Столыпина обеих степеней. Также у него имеются иностранные награды, в частности, орден и медаль Казахстана и орден «За заслуги» I степени от Украины, врученный в 2013 году.