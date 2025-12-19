Президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции, отвечая на вопрос о регулировании иностранных нейросетей в стране, заявил, что их не собираются запрещать. Глава государства отметил, что зарубежные разработчики ИИ должны выполнять требования российского законодательства.

Слова президента прозвучали после вопроса журналиста телеканала «360» о возможном запрете ChatGPT и других нейросетей от иностранных разработчиков.

«Мы ничего не запрещаем, мы просто требуем исполнения наших законов. А если участники рынка этих законов не выполняют, то тогда вводятся соответствующие ограничения», — заявил Путин.

Во время трансляции «Итогов года в Владимиром Путиным» президент уже касался темы технологий и нейросетей. Говоря об опасности со стороны кибермошенников, он отметил, что вместе с развитием технологий преступниками будут модифицироваться и способы обмана граждан — в том числе подделка голоса при помощи ИИ.

Говоря об ограничениях в работе мобильного интернета, Путин также рассказал, что проблему можно решить перейдя на российское программное обеспечение. Президент подчеркнул, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности при атаках БПЛА.

Однако глава государства обратил внимание, что можно использовать и мощности зарубежных производителей, которые работают в России. Путин отметил, что с ними также необходимо договариваться о переводе сервисов в российскую юрисдикцию.

9 декабря президент России говорил, что отказ от использования искусственного интеллекта приведет к потере «всего, что нам дорого».

«Не использовать эти инструменты — значит проиграть все, что нам дорого. Просто все проиграть, если не использовать эти возможности больших данных и все, что с этим связано», — заявил он.

Параллельно глава государства обратил внимание, что инструменты искусственного интеллекта нельзя использовать бездумно, поскольку это может привести к «утрате нашей идентичности» и передаче своих данных в руки тех, кто воспользуется ей недобросовестно.

В мае 2025 представитель МИД России Мария Захарова говорила, что нейросети нельзя приравнивать к человеку, а дилемма «машина или человек» в принципе не должна возникать. Эти инструменты стоит рассматривать как вспомогательные в решении разных задач на благо человечества, отметила она.

В рамках работы над федеральным законом о регулировании нейросетей в Госдуме предлагали следующее определение таких инструментов: «Любая система данных, программное обеспечение или аппаратное средство, обладающее способностью обрабатывать данные и информацию способом, напоминающим разумное поведение, с использованием методов машинного обучения или статистических методов для генерации контента, формирования прогнозов, рекомендаций или решений, способных оказывать влияние на реальную и виртуальную среду».