Погибшим в результате атаки украинских дронов на Воронеж 15 июля оказался 56-летний волонтер Армен Хачатрян. Во время налета БПЛА мужчина пытался спасти свою единственную собаку. Он испугался, что животное может пострадать от осколков стекла и побежал к нему, но в итоге сам был ранен в голову, пишут телеграм-канал Baza и Инфо24.

Армен Хачатрян работал экспедитором и почти все деньги тратил на помощь бездомным животным, говорится в публикации Baza. Всего у волонтера было десять кошек, голубь и одна собака, которую он подобрал на улице после того, как ее сбила машина. Чтобы вылечить пса, мужчина потратил более 30 тыс. рублей, после чего решил оставить питомца у себя.

Во время атаки беспилотников на Воронеж, которая произошла 15 июля, собака Хачатряна находилась на лоджии в его второй квартире, пишет Baza. Во время прилетов мужчина испугался, что осколки от стекол могут ранить пса, и выбежал на улицу, чтобы помочь ему.

«В этот момент один из дронов угодил в машину рядом с ним. БПЛА был начинен поражающими элементами: осколок попал Армену в голову», — говорится в публикации телеграм-канала.

Хачатряна госпитализировали в тяжелом состоянии, однако его рана оказалась «слишком серьезной», он впал в кому. В результате мужчина умер, не приходя в сознание.

По словам жены волонтера Ларисы Хачатрян, животные, о которых заботился муж, «активно пристраивают».

«Собаке сделали операцию, нашли хозяина, коту Шоколадкину, которого он недавно подобрал, — тоже. Разберут этих животных ради его памяти. У всех них сложная судьба, он их спас от страшных болезней. Даже если плохой характер у животного был, некоторые кидались на него, а всё равно подбирал. Даже делал искусственное дыхание одному коту, но не спас. Переживал очень», — рассказала она в беседе с «ИА Регнум».

Вдова погибшего также поделилась другой версией произошедшего. По ее словам, 15 июня Хачатрян рано утром пошел кормить кошек и увидел падение дрона. После этого он «бросился тушить возгорание, однако беспилотник взорвался». Лариса Хачатрян также уточнила, что родственники погибшего приехали из Армении и планируют забрать тело волонтера на родину.

По данным Инфо24, воронежские волонтеры ищут новый дом для питомцев Хачатряна, нескольких уже удалось пристроить.

В результате атаки БПЛА на Воронежскую область, которая произошла 15 июня, за медицинской помощью обратилось 27 человек, 14 из них, в том числе четверо детей, были госпитализированы, сообщил губернатор Александр региона Гусев в своем телеграм-канале. Минобороны сообщало о 12 сбитых дронах над регионом.

В СК заявили, что на гражданские объекты в Воронежской области было направлено не менее 15 БПЛА. Повреждения получили 20 домов, здание детсада, объекты инфраструктуры Репьевского и Новоусманского районов, говорится в сообщении ведомства. Возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 2 ст. 205 УК).

В ночь на 17 июля Воронеж также подвергся атаке беспилотников. По данным Минобороны, над регионом было сбито шесть БПЛА. Фрагменты одного из дронов попали в многоэтажный дом в Воронеже, четыре человека пострадали, из них двое несовершеннолетних, которым потребовалась госпитализация, сообщил Гусев.