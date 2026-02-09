Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня» и «жужжалка», передала днем 8 февраля слово «нищенка». Об этом сообщил телеграм-канал, отслеживающий активность на частоте.

В 12:47 по Москве в эфир было передано сообщение: «НЖТИ 57875 НИЩЕНКА 5460 1904».

В четверг, 5 февраля, радиостанция передала два сообщения со словами «вьюнопень», «Анжу» и «судьбина». С начала февраля в эфире также прозвучали слова «маркетинг», «узелокус» и «доярокайф».

Радиостанция УВБ-76 вещает на частоте 4625 кГц с 1970-х годов. Чаще всего в эфире звучит жужжание, иногда — голоса, передающие буквы, цифры и слова.

По подсчетам RTVI, в 2025 году «Радио Судного дня» выдало в эфир 346 сообщений. 30 декабря в эфире радиостанции уже не первый раз заиграло «Лебединое озеро».

По одной из конспирологических версий, «жужжалка» связана с системой «Периметр», которая в случае гибели командования отвечает за автоматическое нанесение ядерного удара в ответ на удары по территории России. На Западе этот инструмент известен как «Мертвая рука».

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что УВБ-76 не связана с российскими силами ядерного сдерживания. При этом он отметил, что у радиостанции «действительно есть своя функция и своя достаточно важная задача».

Роскомнадзор сообщал, что данные о пользователе радиочастотным спектром не подлежат разглашению.

Более десяти лет сотрудники геофизической обсерватории «Борок» Института физики земли РАН использовали сигналы «жужжалки» для исследований ионосферы, рассказывал RT кандидат физико-математических наук Эльдар Дмитриев.

Директор обсерватории Сергей Анисимов отметил, что содержание сообщений ученые не слушали, «важны были сам сигнал и его непрерывность». В 2000-х исследования пришлось прекратить, поскольку использовавшийся геофизиками приемник вышел из строя, а достать комплектующие для него не было возможности.