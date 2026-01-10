«Радиостанция Судного дня» (УВБ-76) после начала боевых действий на Украине привлекла к себе внимание огромного количества людей. Зашифрованные сообщения и странные слова, которые передаются через «жужжалку», подхватывают не только блогеры и военкоры, но и целый зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Понять, что значат все эти сообщения, кажется, невозможно. Хотя над этим и ломают головы фанаты «жужжалки». И тем не менее, все что мы можем, — не вторгаясь в область догадок и домыслов, — так это опубликовать все сообщения, которые в эфире УВБ-76 прозвучали в 2025 году. А в качестве бонуса, RTVI сочинил стих с использованием части слов из этих сообщений.

В прошедшем году «жужжалка» долго раскачивалась. Судя по логам, которые публикует одноименный телеграм-канал фанатов радиостанции, до середины января она передавала по одному-два сообщения. Однако уже к середине месяца «жужжалка» заметно набрала темпы. 15 января в эфире прозвучали сразу семь сообщений. А спустя без малого месяц — целых 25. Фанаты радиостанции прозвали такие массовые выходы в эфир «тренировкой».

Справка. Что такое УВБ-76?

Российская, вероятно, военная радиостанция, вещающая на частоте 4625 кГц с однополосной модуляцией на верхней боковой полосе. Вещание станции началось в 1970-х годах. Чаще всего в эфире звучит звук, напоминающий жужжание, отсюда и простонародное название — «жужжалка». Иногда в эфире начинают звучать голоса, передающие буквы, цифры и целые слова. Учитывая, что официально ни военные, ни власти не комментировали ни саму «жужжалку», ни передаваемые через нее сообщения, радиостанцию стали окружать различные конспирологические теории, в том числе о якобы связи с советской программой «Периметр», т.н. ядерный щит, и протоколом «Мертвая рука» — ответный ядерный удар.

Сообщения, за исключением того, что слова, передаваемые в них, часто выглядят причудливо, вряд ли что-то еще могут сказать обывателю. Например, в феврале в эфире звучали следующие слова:

— ДИЕЗОНАРД;

— ОДОФЕРТ;

— НЭПОВОЙ;

— БРАХМАПУТРА и пр.

По одной из версий в среде тех, кто пытается выяснить, кто работает с УВБ-76, она может быть тренировочной станцией для подготовки сотрудников спецслужб. Что-то в духе: преодолеть какую-то дистанцию, не нарваться на патрули, выполнить какую-то задачу, а затем, — передать кодовое слово. Конечно же, есть и другие версии, но все это по большому счету домыслы. В действительности же о том, кто реально стоит за «жужжалкой», знают, пожалуй, лишь те, кто ею пользуется. Но кто это — неизвестно.

Поэтому публичные люди не вдаются в подробности и не проводят расследований, а просто с энтузиазмом подхватывают слова, выдаваемые в эфир, и трактуют их на свой лад под стать той или иной ситуации. Чаще всего — геополитической.

Например, одним из самых популярных слов в этом году, прозвучавших в эфире УВБ-76, стало «ХРЮКОСТЯГ». Его весело использовали в своих постах блогеры и военкоры, и в конце концов не удержался даже Медведев. Это слово он обыграл в своем посте, посвященном массовой атаке на российские города беспилотников ВСУ и отсутствию реакции на это со стороны ЕС.

«Педикулёзные свиньи, которые прячут подозрительные салфетки и ложечки в поезде, лишь блаженно похрюкивают от удовольствия», — написал зампред Совбеза, отметив, что на «радиостанции Судного дня» вместо майского «беззлобия» ожидается «лютый хрюкостяг».

«Пароль: «беззлобие». Ответ: «хрюкостяг», — написал Медведев.

Всего, как подсчитал RTVI, в 2025 году «жужжалка» выдала в эфир 346 сообщений. Иногда в них было зашифровано по одному слову, иногда — сразу по два или три. А 30 декабря в эфире радиостанции уже не первый раз заиграло «Лебединое озеро».

Стихотворение “Судного дня”

По мотивам данных сообщений RTVI сочинил стихотворение, дабы передать атмосферу, что царила на «Радиостанции Судного дня» в прошедшем году.

Танцор-воображала,

Апрельский пазокорд

Дуэтотип гнусливость

Коньячный Трунонорд

Бульвар, синопсис, шельма

Брасобос, лимбодух

Жадюга рефератный

Ершовуз барколук

Бермудский бузотерка

Симомор мракобес

Посаженый наручный

Покатый скопочес

Икорный и коньячный

Вокзальный хрюкостяг

Кремлевский, мексиканский,

Бирючий духонаб

Подствольный оцинковщик

Пимофлик-самурай

Набоблин иракотис

Зубрильный Кранофай

Стокотон долговязый

Тутосекс Аннамит

Нептун, дитя адовый

Жердь, буер, габарит

Умелец — рюшный кернер

Соляный гордостих

Пимофлик, альма, братец

Бермудский нюхостих.