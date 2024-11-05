Россия не склонна смотреть на перспективы развития своих отношений с Молдовой сквозь розовые очки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя состоявшиеся в республике президентские выборы. По его словам, объявленная победительницей действующая глава государства Майя Санду не является президентом.

Представитель Кремля отверг прозвучавшие ранее из Кишинева обвинения в российском вмешательстве в избирательный процесс.

«Никакого вмешательства не было и быть не могло. Мы никак не присутствуем в Молдове», — заверил он.

Также Песков напомнил, что внутри Молдовы больше голосов собрал конкурент Санду — кандидат от Партии социалистов (ПСРМ) Александр Стояногло, программа которого строилась на сочетании пророссийского курса и политики евроинтеграции с учетом национальных интересов.

«Речь идет о весьма и весьма расколотом обществе. Эти противоречия наверняка будут продолжаться, но что касается нынешнего молдавского руководства — оно, видимо, продолжит теперь свою работу», — предположил Песков в беседе с журналистами.

Представитель Кремля напомнил, что до сих пор молдавские власти не демонстрировали заинтересованность в развитии «добрых отношений» с Россией, а наоборот — инициировали и реализовывали меры по сворачиванию двустороннего взаимодействия и давили на российские СМИ ради «стерилизации» информационного пространства на своей территории. Такие действия, по словам Пескова, являются «прямым ограничением прав граждан на получение различной информации».

«Поэтому здесь, в данном случае, мы не склонны к тому, чтобы смотреть на перспективы российско-молдавских отношений через розовые очки», — подытожил пресс-секретарь Владимира Путина.

Накануне днем, 4 ноября, ЦИК Молдовы официально объявил о победе Майи Санду во втором туре президентских выборов. Сторонники ее конкурента Стояногло предупредили, что считают голосование фальсифицированным, а победительницу — нелегитимным президентом, поэтому не будут признавать итоги выборов.

Сама Санду сообщила, что заняла первое место во втором туре президентских выборов, еще 3 ноября. При этом советник главы республики по вопросам национальной безопасности Станислав Секриеру обвинил Россию в попытке вмешательства в ход голосования. Многие мировые лидеры, поздравляя Санду с победой, заявили, что ей удалось преодолеть якобы имевшее место давление Москвы.

Западные СМИ, комментируя результаты выборов, в основном пишут о том, что победа Санду воспринимается как торжество сторонников евроинтеграции Молдовы. Некоторые издания, впрочем, отметили, что разница между итогами голосования внутри страны, в Приднестровье, Гагаузии и за рубежом свидетельствует о «поляризации» молдавского общества.