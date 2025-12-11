Сотрудники издания Ura.ru, ставшего недавно частью холдинга Readovka, приостановят работу на 72 часа из-за высокой долговой нагрузки и конфликтов в рабочем коллективе. Об этом рассказал в эфире телеканала РБК новый глава компании ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» Андрей Ткаченко.

Ткаченко напомнил, что в конце ноября агентство стало частью холдинга Readovka. По его словам, перед сделкой новое руководство вникло в положение дел компании, которое оказалось «неутешительным».

В том числе он обратил внимание, что у Ura.ru на данный момент колоссальная долговая нагрузка и высокий уровень затрат. Ткаченко утверждает, что компания не получала прибыль ни разу с 2016 года.

«Почти десять лет [компания] работала на заемные внутригрупповые средства. Ни разу компания не платила налог на прибыль. Соответственно, государству также был причинен ущерб», — отметил он.

Такая ситуация в агентстве, по его словам, сложилась из-за неэффективного управления редакцией и «беспрецедентно высоких выплатах» главе редколлегии Михаилу Вьюгину. Ткаченко рассказал, что ежегодно ему выплачивали премию размером 30-35 млн рублей, а зарплата иногда доходила до 6 млн рублей в месяц.

Кроме того, нового руководство столкнулось с «противодействием нескольких ключевых сотрудников издания» новому управлению, отметил Ткаченко. Из-за этого с некоторыми сотрудников компании были расторгнуты трудовые договоры.

Работу возобновят 14 декабря в 10:00 часов по уральскому времени (8:00 мск). За это время новое руководство проведет «переговоры с журналистами». Основными задачами, которые сейчас предстоит решить компании, Ткаченко назвал реструктуризацию финансовой задолженности и сохранение редакционной политики внутри коллектива.

«Коммерсантъ-Урал» пишет, что сотрудники редакции называют ситуацию похожей на «рейдерский захват». Сам Ткаченко сейчас, по его собственным словам, находится на встрече с журналистами.

27 ноября Readovka сообщила, что ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания», основной актив которой это Ura.ru, стало частью их холдинга. В сообщении издания сказано, что все проекты компании продолжат работать в привычном формате, а редполитика будет разрабатываться «командой действующих журналистов и редакторов».

Покупка и смена руководства произошли на фоне иска Генпрокуратуры об обращении имущества уральских предпринимателей Артема Бикова и Алексея Боброва в доход государства, по которому «Сибирско-Уральская медиакомпания» проходит как третье лицо. Причина, как писало агентство РИА Новости, заключается в том, что сотрудники Ura.ru получали зарплату через банк «Агропромкредит», связанный с предпринимателями Биковым и Бобровым.

В связи с этим в сентябре 2025 года в офис редакции приходили судебные приставы. Тогда же компанию уведомили об аресте имущества. однако агентство продолжило свою работу.