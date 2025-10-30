Росимущество прямо или косвенно приобрело права собственности на несколько активов, которые ранее контролировались бизнесменами Алексеем Бобровым и Артемом Биковым. Речь идет о курганских компаниях ООО «Энергоинвест», ООО «Инвест-энергия» и ООО «Курганская ТЭЦ», которые теперь оказались в сфере влияния государственного ведомства, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Такое изменение в структуре собственности стало прямым следствием судебного решения, вынесенного по иску Генпрокуратуры России. В середине сентября надзорное ведомство обратилось в суд с требованием о передаче в госсобственность компаний и имущественных активов, связанных с уральским энергетическим холдингом «Корпорация СТС», бенефициарными владельцами которого признавались Бобров и Биков.

Позиция прокуратуры основывалась на том, что холдинг осуществил монополизацию ключевых секторов региональной инфраструктуры, включая генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами на территории пяти субъектов России.

В своем заявлении надзорный орган особо подчеркивал, что приобретение бизнесменами контроля над этими стратегически важными активами стало возможным «ввиду наличия у них неформальных связей с руководителями федеральных и региональных государственных структур». В этой связи отмечалось, что Артем Биков в 2003—2005 годах занимал должность советника бывшего председателя правления РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса.

В рамках судебного процесса ответчиками выступали 14 физических и 20 юридических лиц, включая вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, который был арестован в рамках отдельного уголовного дела о предоставлении субсидий правительством области АО «ОТСК» — дочерней структуре корпорации. Алексей Бобров и председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных также являются фигурантами этого дела.

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры менее чем через месяц после его подачи. Согласно судебному решению, в госсобственность перешли крупнейшие предприятия региона, включая АО «СУЭНКО», АО «Облкоммунэнерго», АО «ОТСК» и другие. Однако, как отмечает РБК, согласно актуальным данным системы СПАРК, формальное оформление прав собственности Росимущества на эти активы еще не завершено.