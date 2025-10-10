Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в государственную собственность активов, связанных с Корпорацией СТС. Среди изымаемых активов — «Облкоммунэнерго», являющееся одним из крупнейших предприятий коммунальной энергетики Свердловской области, пишет «Коммерсант».

Исковое заявление было направлено в суд в середине сентября. Согласно позиции надзорного ведомства, Корпорация СТС, контролируемая бизнесменами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым, установила монопольное положение в сферах генерации и поставок электроэнергии, а также в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Уральского федерального округа.

Согласно информации источников РБК, в ходе проверки Генпрокуратура установила, что бизнесмены получили контроль над энергетическими активами благодаря неформальным связям с руководящими работниками федеральных и региональных органов власти. В числе упомянутых в материалах дела — бывший глава РАО «ЕЭС» Анатолий Чубайс, в аппарате которого Артем Биков работал советником в 2003-2005 годах.

В рамках судебного процесса в качестве ответчиков проходят 14 физических и 20 юридических лиц. Среди них — вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, задержанный в конце сентября по делу о предоставлении субсидий правительством области дочерней компании Корпорации СТС. В перечне третьих лиц также значится Сибирско-Уральская медиакомпания, учредитель принадлежащего Бикову и Боброву издания Ura.ru.

Алексея Боброва и председателя совета директоров Корпорации СТС Татьяну Черных заключили под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. В СИЗО также отправили бывшего руководителя «Объединенной теплоснабжающей компании» (ОТЭК, дочерней структуры «Облкоммунэнерго») Антона Боликова.

Уголовное дело возбуждено в связи с предоставлением субсидий правительства Свердловской области в пользу ОТЭК. По данным источников РБК, общая сумма предполагаемых хищений оценивается в 508 миллионов рублей.

Несмотря на заявления Корпорации СТС о законности деятельности и готовности передать «Облкоммунэнерго» государству, в иске Генпрокуратуры указано, что Биков и Бобров с 2007 года являются гражданами Австрии, что ставит под сомнение их статус российских налоговых резидентов.