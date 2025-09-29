В Екатеринбурге задержали бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, сообщают СМИ. Его адвокат Мария Кирилова подтвердила информацию URA.RU.

«Олег Чемезов задержан ГСУ МВД по Свердловской области при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Все выглядит странно и на грани покушения на убийство», — приводит ее слова региональный портал.

По предварительным данным, Чемезова подозревают в мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Обвинение ему пока не предъявили.

Накануне адвокат Михаил Яшин сообщил 66.RU, что Чемезова на понедельник вызывали на допрос как свидетеля по уголовному делу, в котором фигурирует компания «Навигатор». Юрист не исключил, что после этого бывшего вице-губернатора могут задержать.

Портал E1.RU пишет, что задержание связано с делом о субсидиях, которые региональное правительство выделяло АО «ОТСК» (Объединенная теплоснабжающая компания, дочерняя структура «Облкоммунэнерго»), которое базируется в Екатеринбурге и является областным предприятием коммунальной энергетики. По сведениям портала, бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, арестованный в январе за получение взятки в особо крупном размере, дал показания на Олега Чемезова и других участников дела, утверждая, что выполнял их указания.

На прошлой неделе по делу о мошенничестве в особо крупном размере суд арестовал совладельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва и председателя совета директоров Корпорации СТС (холдинга, объединяющего коммунальные предприятия Урала) Татьяну Черных. По версии следствия, в результате мошеннических схем, связанных с получением субсидий от областного правительства, было похищено 508 млн рублей, сообщал РБК со ссылкой на источники. Оба фигуранта вину полностью отрицают. Черных заявила в суде, что Смирнов дал против них показания под давлением следствия.

Официальный представитель главка МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых обещал прокомментировать ситуацию позднее.

Генпрокуратура России ранее подала иск об обращении в доход государства акций «Облкоммунэнерго», фактическими владельцами которой являются бывший советник экс-главы корпорации РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров, напоминает ТАСС. Ответчиком в иске также заявлен Олег Чемезов, его бывшая жена Ирина Чемезова проходит в качестве третьего лица. Сам Чемезов сообщал об аресте его счетов в связи с иском.

Олег Чемезов был освобожден он должности 25 сентября указом губернатора Дениса Паслера. Свой пост он занимал с 2021 года, курировал вопросы внутренней политики.