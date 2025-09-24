Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия об аресте совладельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва и председателя совета директоров Корпорации СТС Татьяны Черных. Оба обвиняемых по делу о мошенничестве в особо крупном размере будут содержаться в СИЗО до 15 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Адвокаты Боброва ходатайствовали о его освобождении под залог в 44 млн рублей, который готов был внести генеральный директор «УЗТМ-Картэкс» Ян Центер, однако суд отклонил это ходатайство.

В рамках того же уголовного дела следствие также добивалось ареста для исполняющего обязанности гендиректора Объединенной теплоснабжающей компании (ОТСК, дочерняя структура «Облкоммунэнерго») Артема Носкова и бывшего руководителя этой организации Антона Боликова.

Однако судья отложила рассмотрение ходатайства в отношении них на 72 часа, сославшись на недостаточность представленных материалов. Вопрос об их аресте будет рассмотрен 26 сентября, а до этого времени они останутся в изоляторе временного содержания.

Уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии следствия, сумма хищения составляет 508 млн рублей, а мошеннические схемы были связаны с получением субсидий от правительства Свердловской области, пишет РБК со ссылкой на источники.

При этом Бобров и Черных свою вину полностью отрицают. Татьяна Черных заявила в суде, что бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов дал против них показания под давлением следствия.

Уголовное преследование происходит на фоне параллельного рассмотрения иска Генпрокуратуры о передаче государству активов Корпорации СТС. По данным надзорного ведомства, бизнесменам удалось получить контроль над энергетическими активами Урала благодаря неформальным связям с чиновниками различного уровня, в том числе с бывшим главой РАО «ЕЭС России» Анатолием Чубайсом.

Генпрокуратура также указывает, что Бобров и его партнер Артем Биков с 2007 года имеют гражданство Австрии, хотя продолжают вести бизнес в России. При этом в самой Корпорации СТС заявили о готовности передать государству «Облкоммунэнерго», но при этом настаивают на законности своих действий, отмечая, что основные активы были приобретены до 2012 года, то есть в период, предшествующий интеграции компании в корпоративную структуру.

Круг ответчиков по иску Генпрокуратуры включает 34 субъекта — 14 граждан и 20 организаций. В процесс также вовлечена Сибирско-Уральская медиакомпания как учредитель издания Ura.ru, ассоциирующегося с предпринимателями Бобровым и Биковым.

Алексей Бобров, родившийся 22 января 1968 года в Екатеринбурге, начал предпринимательскую деятельность с руководства местными коммерческими предприятиями. В разные периоды своей карьеры он занимал руководящие позиции в энергетических компаниях «Тюменьэнерго» и «МРСК Урала и Волги».

В 2013 году Бобров возглавил хоккейный клуб «Автомобилист». К этому времени он вместе с партнером Артемом Биковым уже входил в состав совета директоров банка «Агропромкредит», который выступал титульным спонсором команды.

Параллельно бизнесмены развивали медийные активы, став владельцами информационного агентства Ura.ru. Приобретение контрольного пакета акций издания у его основательницы Аксаны Пановой было осуществлено в 2012 году через австрийскую холдинговую компанию BF TEN Holding GmbH. После завершения сделки Панова основала новый медиапроект Znak.com.