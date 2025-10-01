На Урале разворачивается масштабное уголовное расследование, связанное с деприватизацией “Корпорации СТС” — крупнейшей частной региональной компании в сфере ЖКХ. Уже арестован один из ее владельцев — местный олигарх Алексей Бобров, Генпрокуратура требует конфискации всех активов корпорации, а в материалах фигурируют Анатолий Чубайс и граждане Австрии, десятки предприятий, а также местные чиновники, стремительно теряющие свои посты и влияние. Громкие отставки, задержания и аресты происходят уже практически ежедневно. Подробности многомиллиардного коррупционного дела — в материале RTVI.

Утром 29 сентября СМИ Екатеринбурга наперебой делились подробностями новой сенсации — задержания бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова. Еще полгода назад он считался всесильным «серым кардиналом» региона. Но сразу же после прошедших 12-14 сентября губернаторских выборов, его влияние начало стремительно сокращаться, а теперь он и вовсе оказался в СИЗО..

Как рассказала адвокат Чемезова Мария Кирилова, 29 сентября ее подзащитного вызвали на допрос в статусе свидетеля в Главное следственное управление МВД по Свердловской области. Здесь ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК). В материалах дела, отметила адвокат, речь идет о махинациях с субсидиями, выделяемых областным бюджетом АО «Объединенная теплоснабжающая компания (ОТСК). Олег Чемезов вину не признает, подчеркнула Кирилова.

Коммунальный спрут

Компания ОТСК занимается водо- и теплоснабжением, а также водоотведением в 12 муниципалитетах Свердловской области. Компания является дочерним предприятием «Облкоммунэнерго», которое, в свою очередь, входит в «Корпорацию СТС», под управлением уральских олигархов Артема Бикова и Алексея Боброва.

«Корпорация СТС» — это многопрофильный холдинг, которому принадлежат коммунальные предприятия в крупнейших городах Западной Сибири и Урала: подконтрольные СТС компании расположены в Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало- Ненецком округах. Также корпорация управляет автосалонами и СМИ, рыбзаводами и фермами.Общая стоимость активов СТС превышает 23 млрд рублей.

10 сентября Генеральная прокуратура обратилась в Ленинский суд Екатеринбурга с иском об обращении в доход государства всех активов «Корпорации СТС».

«Корпорация имеет стратегическое значение для энергетической безопасности страны. Ее бенефициарами выступают Артем Биков и Алексей Бобров, которые в 2007 году получили гражданство Австрии, где стали постоянно проживать. Получение ими объектов энергетической инфраструктуры Уральского региона и дальнейшее лоббирование их коммерческих интересов стали возможны ввиду наличия у них неформальных связей с руководителями федеральных и региональных государственных структур, в том числе с бывшим председателем правления корпорации РАО ЕЭС Анатолием Чубайсом», — говорится в исковом заявлении Генпрокуратуры.

Поводом для иска послужили выявленные прокуратурой факты коррупционного сговора между первыми лицами Свердловской области и руководством «Корпорации СТС» при приватизации «Облкоммунэнерго» (ОКЭ) в 2015 году. Бывшее на тот момент унитарным предприятием, ОКЭ оказалось на грани банкротства. Однако сменив его форму собственности на публичное акционерное общество, Биков и Бобров получили 75% минус одну акцию ОКЭ , оставив Свердловской области лишь блокирующий пакет : 25% плюс одна акция. Эта сделка прошла при участии первых лиц области: возглавлявшего в тот момент регион Евгения Куйвашева, министра ЖКХ Николая Смирнова и главы министерства госимущества Алексея Пьянкова.

«В результате коррупционного сговора подконтрольная Бикову и Боброву группа компаний «Корпорация СТС» безвозмездно получила принадлежащее государству имущество. За счет незаконно полученных активов Биков и Бобров скупили ресурсоснабжающие компании в Курганской и Тюменской областях, в ХМАО и ЯНАО, монополизировав рынок энергоснабжения УрФО», — подчеркивается в иске Генпрокуратуры.

По версии силовиков, Биков и Бобров вели бизнес за счет ежегодных государственных субсидий и регулярного повышения тарифов при поддержке руководителей органов власти регионов, входящих в состав Уральского федерального округа. При этом бенефициары холдинга под видом фиктивных займов вывели за рубеж часть полученного дохода на сумму более 12 млрд рублей.

В Генпрокуратуре полагают, что доходы, полученные от продажи коммунальных ресурсов Биков и Бобров выводят на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии через подконтрольный банк «Агропромкредит» и покупают на эти средства гостиницы в той же Австрии, а также в Черногории.

Генпрокуратура также обратила внимание, что ответчики и их родственники имеют гражданство и виды на жительство в Австрии, Италии, Великобритании, Румынии и Израиле, владеют недвижимостью и банковскими счетами в этих странах, что позволяет им выводить из России активы в недружественные юрисдикции.

В качестве ответчиков и третьих лиц в разбирательство по иску приглашены десятки бизнесменов, действующих и бывших чиновников и юрлиц. Принадлежащее Чемезову, Пьянкову, Смирнову, Бикову, Боброву и другим 80 лицам, фигурирующим в иске, имущество, полученное коррупционным путем, подлежит обращению в доход государства. В качестве обеспечительных мер наложены аресты на банковские счета их и ближайших родственников.

Также, под обеспечительные меры попали более 40 компаний: в том числе АО «Облкоммунэнерго», АО «Суэнко», «Курганской ТЭЦ», «Корпорация СТС», «Сибирско-уральская медиакомпания, которой принадлежит агентство URA.RU.

В ответ на появление иска Генпрокуратуры представители «Корпорации СТС» поначалу объявили о полном несогласии с обвинениями в коррупционных связях с властями УрФО. Приватизация «Облкоммунэнерго» осуществлена в соответствии с законом, утверждали в «Корпорации СТС».

Махинации с субсидиями

Ситуация обострилась 22 сентября, когда в Ленинском суде Екатеринбурга прошло первое предварительное заседание по иску Генпрокуратуры. Параллельно с судебным разбирательством в офис ОТСК нагрянули следователи МВД. Они провели обыск и выемку документов, после чего задержали и.о. директора ОТСК Артема Носкова, экс-главу предприятия Антона Боликова, председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных и совладельца «Корпорации» Алексея Боброва.

Только Носкову удалось избежать СИЗО. Остальной троице предъявили обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере, и по решению суда на время следствия они будут находиться под стражей.

На процессе выяснилось, что показания по «Корпорации СТС» дал бывший свердловский министр ЖКХ Николай Смирнов, задержанный в январе 2025 года через несколько дней после своей отставки.

По версии следствия, ОТСК, получая полумиллиардные субсидии от свердловских властей на обслуживание сетей, завышало в отчетности свои расходы. Сумма ущерба на данный момент так и не выяснена.

Представители «Корпорации СТС» настаивают на своей невиновности.

«Мы получили субсидию — за газ заплатили. Это хищение? Может быть, мы выручку получили и зарплату заплатили — это хищение? Или получили выручку и налоги заплатили — это хищение? Как мы украли денежные средства? Способ-то обоснуйте», — полемизировала на суде по избранию меры пресечения Татьяна Черных.

В связи с уголовным преследованием своего руководства «Корпорация СТС» выпустила следующее заявление:

«Корпорация СТС» категорически настаивает на правомерности всех своих действий и представила исчерпывающие документальные доказательства того, что подавляющая часть активов была приобретена до 2012 года, значительно раньше вхождения АО «Облкоммунэнерго» в корпоративную структуру. Активы более позднего периода приобретения также финансировались исключительно из независимых источников, не связанных со спорным предприятием. Вся доказательная база в полном объеме передана суду. Вместе с тем, «Корпорация СТС» заявляет о готовности к конструктивному решению спора. В случае если государство будет настаивать на передаче АО «Облкоммунэнерго» в государственную собственность, Корпорация готова согласиться с таким требованием в интересах урегулирования ситуации».

Однако Генпрокуратура настаивает на национализации не только «Облкоммунэнерго», а всех активов «Корпорации СТС», а следствие продолжает охоту за предполагаемыми участниками махинаций с субсидиями.

29 сентября стало известно, что объявлен в розыск гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов. В тот же день силовики допросили экс-министра областного госимущества Алексея Пьянкова. Его, в отличие от Чемезова, отпустили после допроса в статусе свидетеля. Чемезов же провел ночь в ИВС. Ожидается, что в ближайшее время следствие будет настаивать на его аресте. Неизвестной остается лишь судьба второго совладельца «Корпорации СТС» — Артема Бикова.