В редакцию агентства URA.RU пришли судебные приставы, сообщил ТАСС адвокат Павел Бабиков. Учредитель издания входит в список сторон в качестве третьего лица по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства «Облкоммунэнерго».

Бабиков уточнил, что суд временно запретил отчуждение имущества, но на работу URA.RU это решение не повлияло, редакция продолжает свою деятельность в штатном режиме.

«Приставы пришли уведомить директора, <…> что имущество арестовано без ограничения пользования владения этим имуществом. <…> Это просто некие такие обеспечительные ограничения действий: оплачивать контрагентам можно, зарплата выплачивается, все можно платить, просто запрещено отчуждать имущество», — пояснил адвокат.

В URA.RU также заявили, что продолжают свою деятельность в обычном режиме. В сообщении редакции говорится, что сейчас идет процедура описания имущества. В судебном определении отдельно указано, что арест не распространяется на взаимодействие компании с контрагентами и трудовые отношения, отметили в агентстве.

«Как и все остальные компании из иска, «Сибирско-Уральская медиакомпания», а значит и URA.RU обязана продолжать работу», — говорится в сообщении редакции.

Ранее Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество и компании, связанные с уральским коммунальным холдингом «Корпорация СТС». По данным ведомства, организации подконтрольны бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву, которые в 2007 году получили австрийское гражданство и с тех пор проживают в Европе. Всего ответчиками по делу выступают 14 человек и 20 компаний, пишет РБК. В их числе вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и экс-министр по госимуществу Алексей Пьянков.

Учредитель агентства URA.RU — «Сибирско-уральская медиакомпания» — вошел в список сторон в качестве третьего лица по иску Генпрокуратуры, поскольку выплату зарплаты сотрудникам осуществлял банк «Агропромкредит». Как указывает РИА Новости, кредитная организация связана с основными фигурантами дела — Биковым и Бобровым.

Дело «Корпорации СТС»

Источники РБК, знакомые с текстом иска Генпрокуратуры, утверждают, что Биков и Бобров получили объекты энергетической инфраструктуры Урала благодаря «неформальным связям с руководителями федеральных и региональных госструктур», среди которых в том числе экс-представитель правления РАО «ЕЭС» Анатолий Чубайс. Ведомство указывает, что с мая 2003 года по июнь 2005-го Биков был его советником и в этот период мог получить доступ к конфидециальной информации о дочерних компаниях «ЕАС», их доходах и высоколиквидных активах. В Генпрокуратуре считают, что с помощью этой информации Биков и Бобров выбрали интересующее их имущество и обратили в личную собственность.

Производственный комплекс группы компаний «Корпорация СТС», по данным собеседников РБК, был сформирован за счет государственного имущества ГУП СО «Облкоммунэнерго». Им обвиняемые, по версии ведомства, завладели в обход законодательства о противодействии коррупции.

Как утверждает Генпрокуратура, для захвата высоколиквидного госпредприятия бизнесмены использовали неформальные контакты с рядом свердловских чиновников. Они, в свою очередь, превышая должностные полномочия, помогли принять распорядительных актов о передаче имущества «Облкоммунэнерго» в собственность предпринимателей.

В результате, по утверждению Генпрокуратуры, бизнесмены монополизировали генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами в Уральском федеральном округе. Их компании работали за счет государственных субсидий и регулярного повышения тарифов, при этом модернизировать коммунальную инфраструктуру отказывались.

Доходы от коммунальных ресурсов Биков и Бобров выводили за рубеж через банк «Агропромкредит», указывает Генпрокуратура. Эти средства бизнесмены «инвестируют в экономику недружественных стран (Черногория, Австрия) за счет приобретения там гостиничных комплексов», передает РБК содержание иска. По данным ведомства, под видом фиктивных займов обвиняемые вывели за рубеж более 12 млрд рублей. Генпрокуратура указывает, что это часть от полученного коррупционного дохода.