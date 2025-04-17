Бывший президент Сирии Башар Асад перед бегством из страны вывез не менее $500 тыс. наличными, а также документы, ноутбуки и жесткие диски с секретной информацией. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Правительство нового сирийского главы намерено вернуть выведенные за рубеж средства, чтобы поддержать экономику страны, «страдающую от санкций и нехватки валюты».

Источники Reuters утверждают, что для перевозки ценных активов Башара Асада его главный экономический советник — Ясар Ибрагим — арендовал частный самолет Embraer Legacy 600. Имущество должно было отправиться из Сирии в ОАЭ, также на этом судне планировалась перевозка родственников, помощников и сотрудников Асада.

Источник, близкий к деловому кругу Асада, и бывший чиновник Управления воздушного транспорта Сирии, сообщил Reuters, что самолет Embraer эксплуатировался на условиях «аренды без обслуживания», при которой владелец предоставляет воздушное судно без экипажа, пилота, технического обслуживания и наземных операций. Агентство отмечает, что ему не удалось установить, кто управлял этими рейсами.

По данным агентства, за 48 часов до падения режима Асада джет совершил четыре перелета в ОАЭ. Первые два были выполнены 6 декабря. Руководитель наземных операций военно-воздушных сил Сирии Мохаммед Кайрут утверждает, что самолетом управляли сотрудники ВВС.

«[Каждый раз, когда самолет приземлялся], машины устремлялись к самолету, останавливались на короткое время и затем уезжали как раз перед тем, как самолет снова взлетал», — сказал Reuters один из работников сирийского аэропорта.

Как указывают источники Reuters, на первых двух рейсах должны были улететь родственники Асада и персонал президентского дворца. Также в этот день якобы перевозили наличные, картины и несколько небольших скульптур.

7 декабря борт частного самолета, по утверждению собеседников агентства, был загружен мешками с наличными, жесткими дисками и электронными устройствами, содержащими финансовые отчеты, протоколы собраний, сведения о владении компаниями, недвижимостью и партнерствами, а также данные о денежных переводах, офшорных компаниях и счетах.

8 декабря последний рейс вылетел с российской военной авиабазы Хмеймим на побережье Сирии, пишет Reuters. В этот же день Асад уехал из страны, получив политическое убежище в России.

В ноябре 2024 года вооруженная сирийская оппозиция начала наступление на правительственные силы и к 8 декабря вошла в Дамаск. Президент Сирии Башар Асад сложил полномочия и покинул страну. Он и его семья получили убежище в России, исходя «из соображений гуманитарного характера». Замглавы МИД России Сергей Рябков говорил, что Асад находятся под защитой.

Новые власти Сирии отменили конституцию, временным президентом страны был назначен лидер Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ)* Ахмед аль-Шараа (известен как Абу Мухаммед аль-Джулани). На прямой линии и пресс-конференции в декабре 2024 года Путин заявил, что Россия достигла своих целей в Сирии, не допустив создания там террористического анклава.

В конце января 2025 года стало известно, что новые сирийские власти запросили у России компенсации «для восстановления доверия народа». Предположительно речь об этом шла как раз в ходе визита российской делегации в Дамаск, но в Кремле отказались комментировать эту информацию, заверив лишь, что сотрудничество с Сирией продолжается.

*организация признана в России террористической и запрещена