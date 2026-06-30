Украина заказала немецкому оборонному концерну Rheinmetall артиллерийские боеприпасы большой дальности на десятки миллионов евро. Об этом компания сообщила в пресс-релизе 30 июня.

Контракт включает десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и пороховых зарядов. Производство уже началось, завершение поставок планируется на первый квартал 2027 года.

Украинский заказ поручено выполнить испанскому подразделению концерна Rheinmetall Expal Munitions. Боеприпасы такого типа, которые хочет получить Киев, уже стоят на вооружении нескольких стран НАТО, отмечается в сообщении.

Там говорится, что с 2022 года концерн наращивает свои производственные мощности и ставит перед собой цель к 2030 году выпускать около 1,5 млн 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в год.

Новость о контракте с Украиной появилась через несколько дней после того, как акции Rheinmetall рухнули более чем на 13%. Это произошло из-за отмены правительством Германии крупной программы строительства фрегатов F126. Такое решение было принято из-за задержек реализации проекта и вероятного перерасхода средств.

По оценке аналитика JPMorgan Дэвида Перри, отмененный контракт мог стоить €12 млрд. Ожидалось, что Rheinmetall станет его ключевым исполнителем.

Россия считает неприемлемыми поставки западных вооружений Украине и другую помощь. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал еще в 2022 году, что любые грузы с вооружениями для ВСУ станут «законной целью» российской военной операции. Президент России Владимир Путин заявил в 2025 году, что западные политики, которые продолжают направлять Украине оружие и деньги, действуют «по сути как прямые участники конфликта».