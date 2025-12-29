Деятельность предприятия ООО «Вельта-Пенза», которое производит напиток Aloe Vera, приостановлена с 26 декабря, сообщает Роспотребнадзор. В пресс-службе ведомства пояснили, что в пяти из восьми образцов продукта обнаружили летучие органические соединения.

«Деятельность предприятия ООО “Вельта‑Пенза” приостановлена с 26.12.2025, производственные помещения опечатаны, действие декларации о соответствии на указанную продукцию прекращено», — говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора отобрали восемь готовых образцов сладкого напитка, изготовленного в разное время — в августе, октябре и декабре. Они также взяли на исследование пробу концентрата, который используется при производстве напитка, и упаковку.

В пяти образцах и пробе концентрата были обнаружены летучие органические соединения. В ведомстве сообщили, что продолжают комплексные исследования напитка, в том числе на незаявленные вещества.

Летучие органические соединения (ЛОС) — группа углеродсодержащих химических веществ, которые легко испаряются при комнатной температуре, например, из красок, лаков, чистящих средств, косметики, мебели, а также выделяются растениями. Они могут вызывать головные боли, головокружения, раздражение глаз и горла, а некоторые из них, как формальдегид или бензол, являются токсичными и канцерогенными, влияя на печень, почки и нервную систему при длительном воздействии.

Меры приняли в связи с публикацией Mash о ребенке, который 26 декабря получил ожог гортани после глотка напитка. Отец пострадавшего рассказал, что из бутылки с Aloe Vera исходил «специфический отталкивающий» запах.

Сотрудники одного из московских магазинов «Магнит» вскрыли партию напитка и обнаружили ацетон в четырех бутылках с датой изготовления 11 августа 2025 года. Следственный комитет начал проверку по статье об об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Mash утверждает, что еще в январе 2025 года житель Рязани почувствовал боль в животе после того, как выпил бутылку напитка. В октябре на привкус «бензина и химозы» от Aloe Vera также пожаловался петербуржец. В ноябре на неприятный запах обращали внимание и покупатели из Москвы, пишет телеграм-канал.

Роспотребнадзор запретил реализацию партии Aloe Vera, в которой нашли ацетон, выдав соответствующее предписание юридическому лицу АО «Тандер», владеющему торговой сетью «Магнит». Пресс-служба «Магнита» в ответ пообещала убрать из ассортимента магазинов сети все напитки Aloe Vera.

Также Роспотребнадзор потребовал от официального оператора системы маркировки товаров «Честный знак» (ООО «Оператор‑ЦРПТ») и Ассоциации компаний интернет‑торговли (АКИТ) остановить продажу напитка Aloe Vera на торговых площадках. Ведомство также призвало покупателей воздержаться от употребления газировки до окончательных результатов экспертиз.

В тот же день система маркировки «Честный знак» заблокировала 138 тыс. бутылок Aloe Vera как в магазинах, так и на онлайн-площадках.