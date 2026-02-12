Риски завоза в Россию лошадиного вируса, который накануне выявили в Швеции, оцениваются как минимальные, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Роспотребнадзор. По данным ведомства, в РФ не зафиксированы случаи заражения людей или животных.

Речь идет о парапоксвирусе — возбудителе кожной инфекции, которую накануне обнаружили у лошадей в двух шведских округах Йёнчёпинг и Норрботтен. У инфицированных животных появились волдыри и язвы на коже. Ранее в Швеции эту болезнь не выявляли.

Впервые парапоксвирус выявили в 2013 году — у лошади в Финляндии. Затем в 2021-2022 годах сразу в нескольких конюшнях в стране произошла вспышка заболеваемости — тогда заразились не только животные, но и работники, которые тесно с ними контактировали. При этом у людей болезнь протекала в более легкой форме.

В пресс-релизе Государственного ветеринарного института Швеции (SVA) говорится, что вирус передается при прямом контакте с лошадьми, через оборудование, одежду, руки и другие предметы. Представитель учреждения Геттан Грёндаль отметила, что на данный момент риски распространения инфекции в стране считаются минимальными.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что в Бангладеше скончалась зараженная вирусом Нипах женщина. Это первый случай смерти инфицированного за пределами Индии, где ранее произошла вспышка заболевания. Пациентку госпитализировали в январе текущего года с лихорадкой, головной болью, судорогами, повышенным слюноотделением и дезориентацией.

По данным Baza, женщина не ездила в Индию. Предположительно, она заразилась от сырого сока финиковой пальмы, который пила.

В Роспотребнадзоре на этом фоне заявили, что на территории России не зарегистрировано ни одного завозного случая заражения вирусом Нипах. Ведомство также призвало туристов соблюдать профилактические и эпидемиологические меры безопасности при поездках в потенциально опасные регионы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает летальность вируса Нипах в диапазоне от 40% до 75%. По данным организации, в большинстве случаев источником заражения становятся летучие мыши или фрукты со следами их укусов.