В России не зарегистрировано ни одного завозного случая заражения вирусом Нипах, сообщается в канале Роспотребнадзора на платформе МАХ. Так ведомство прокомментировало первую зарегистрированную смерть от этой болезни за пределами Индии, где произошла ее вспышка.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что, несмотря на отсутствие завоза вируса Нипах в Россию на данный момент, туристам следует неукоснительно соблюдать меры профилактики и эпидемиологической безопасности при поездках в потенциально опасные регионы.

На пунктах пропуска через российскую госграницу по-прежнему функционирует созданная в период пандемии коронавируса система «Периметр», позволяющая в режиме реального времени выявлять путешественников с симптомами инфекционных заболеваний, чтобы изолировать их и тем самым не допускать дальнейшего распространения инфекции в России.

Что касается конкретно вируса Нипах, то в стране «имеется достаточное количество» специальных тест-систем для его диагностики в лабораторных условиях, заверили в надзорном ведомстве.

О смерти зараженной вирусом Нипах женщины в Бангладеш ранее сообщил телеграм-канал Baza. По его данным, пациентка в возрасте от 40 до 50 лет была госпитализирована в январе с характерными для этой инфекции симптомами — лихорадкой, головной болью, судорогами, повышенным слюноотделением и дезориентацией. Она пролежала в больнице неделю и умерла, а на следующий день в ходе вскрытия медики поставили ей диагноз.

В Индию, где ранее произошла вспышка заражения вирусом Нипах, женщина не ездила. Источником заражения предположительно стал сырой сок финиковой пальмы, который она пила. Врачи взяли под контроль все контактное окружение умершей — 35 человек, у которых результаты тестов в итоге оказались отрицательными.

Из-за угрозы распространения вируса во всех странах Юго-Восточной Азии власти поручили усилить меры эпидемиологической безопасности в аэропортах: как и в период пандемии коронавируса, пассажирам дистанционно замеряют температуру, отправляя на дополнительную проверку тех, у кого она повышена.

Вакцины и специфического лечения от вируса Нипах не существует, а летальность вызываемой им болезни очень высокая — от 40% до 75%. Источником заражения в большинстве случаев становятся летучие мыши и загрязненные их экскрементами фрукты.