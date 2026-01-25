В Индии произошла вспышка вируса Нипах, от которого не существует вакцин и лекарственных препаратов. Болезнь может развиваться как бессимптомно, так и приводить к тяжелым случаям воспаления мозга и коме. Как проявляется инфекция, возможно ли излечение, существует ли опасность его завоза в Россию — в материале RTVI.

Нипах — смертельно опасный вирус, вакцин или методов лечения не существует ни для людей, ни для животных, отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). К заразившимся пациентам применяют симптоматическую терапию.

Вирус Нипах является зоонозным, то есть передается человеку от животного (летучих мышей или свиней). Также возможна передача через зараженную пищу или от человека к человеку.

Впервые вирус был выявлен в 1999 году во время вспышки болезни среди фермеров-свиноводов в Малайзии, спустя два года — в Бангладеш. В последние годы вспышки вируса Нипах регулярно фиксируются в Индии. В 2024 году от заражения в этом регионе умерли два человека.

Симптомы, последствия, случаи смертности

Естественными носителями вируса являются плодоядные летучие мыши из семейства крылановых. У людей инфекция протекает в разных формах — от бессимптомной до острой респираторной болезни и смертельного энцефалита. Инкубационный период может длиться от четырех до 45 дней.

Первые симптомы заболевания включают повышенную температуру, головную и мышечную боль, рвоту и боль в горле. Далее могут последовать головокружение, сонливость, измененное сознание и неврологические признаки. У некоторых заболевших развивается атипичная пневмония и проблемы с дыханием. В тяжелых случаях возможны энцефалит и конвульсии, приводящие к коме через сутки-двое. Показатель смертельных случаев оценивается от 40% до 75%.

Большинство выживших после острого энцефалита полностью восстанавливаются. При этом около 20% пациентов страдают от остаточных неврологических последствий — припадочных расстройств и изменения личности. У небольшого числа выздоровевших впоследствии бывают рецидивы или позднее развивается энцефалит.

ZUMA / TASS

Грозит ли вирус России

Россияне любят проводить в Индии осень и зиму, а индийцы приезжают в Россию на заработки, поэтому «существует реальная опасность» завоза вируса Нипах в страну, сообщил газете «Взгляд» научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Есть вероятность на уровне ограничительных, карантинных мер пропустить эту инфекцию», — предупредил академик.

Он отметил, что вирус Нипах входит в число возбудителей особо опасных инфекций. Поскольку лекарства от него нет, выздоровление зависит от иммунитета человека.

«Если иммунитет слабый, то заболевание грозит осложнениями, сепсисом, двусторонним воспалением легких, менингитом. И это действительно может привести к гибели», — отметил Гинцбург.

С конца 1990-х годов эпидемий, вызванных вирусом Нипах, зафиксировано не было, сообщил 360.ru академик РАН Вадим Покровский. Локальные вспышки, по его словам, случаются из-за сезонных факторов. В группу риска попадают работники сельского хозяйства и люди, контактирующие с животными.

По мнению Покровского, распространение вируса Нипах в России маловероятно, поскольку носители здесь не обитают, а импорт животных из эндемичных стран ограничен. При этом вероятности единичных случаев заражения ученый не исключил.

Роспотребнадзор не зафиксировал случаев завоза в Россию вируса Нипах, сообщила пресс-служба ведомства. Специалисты следят за информацией об осложнении эпидемиологической ситуации за рубежом.

В России достаточно диагностических тест-систем для выявления вируса, а в пунктах пропуска через госграницу работает автоматизированная информационная система «Периметр», которая в режиме реального времени определяет признаки инфекционных заболеваний у приехавших, добавили в ведомстве.

«В случае появления признаков заболевания, таких как высокая температура, кашель, сильная головная боль, необходимо немедленно обратиться к врачу», — рекомендовали в Роспотребнадзоре.

Туристов, путешествующих по Индии и Юго-Восточной Азии, призвали избегать контакта с больными животными, тщательно мыть руки, использовать антисептики, мыть фрукты и овощи перед едой, не пить воду из непроверенных источников.

Вспышка в Индии

В январе вирус Нипах был выявлен в индийском штате Западная Бенгалия, недалеко от столицы штата Калькутты. Заболевание зафиксировали у пяти человек, трое из которых госпитализированы.

Все заразившиеся — медицинские работники. Двое из их работают в частной больнице города Барасат. Их состояние оценивается как крайне тяжелое, они находятся в отделении интенсивной терапии. При этом у других пациентов наблюдаются улучшения, отмечает The Economic Times. Еще около 100 человек в Западной Бенгалии поместили на домашний карантин, 30 из них находятся под пристальным наблюдением.

Частный гид Евгения Моджумдар, проживающая в индийском городе Ахмедабад, в разговоре с BFM отметила, что вспышка вируса произошла в сельской местности, где люди чаще контактируют с животными.

«И пока до меня не дошло новостей, что там какая-то эпидемия и нужно делать что-то критичное. То есть пока все школы работают, все работает. Значит, серьезных оснований для паники из-за вируса у нас нет», — сообщила она.

По словам Моджумдар, в Калькутте не введены противоэпидемические меры, «никакой паники нет». Она предположила, что нынешняя вспышка вируса Нипах сезонная и скоро пройдет.