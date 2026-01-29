Летальность вируса Нипах, случаи заражения которым были зафиксированы в Индии, оценивается в диапазоне от 40% до 75%. Об этом РИА Новости рассказал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве Тарик Жазаревич.

По его словам, летальность зависит от штамма вируса, а также качества и возможностей местного эпидемиологического надзора и клинического лечения.

Жазаревич отметил, что следует снизить риск передачи инфекции от летучих мышей к человеку. Он пояснил, что широко употребляемый в регионе сок финиковой пальмы необходимо кипятить, плоды тщательно мыть и перед употреблением чистить от кожуры, плоды со следами укусов летучих мышей надо выбрасывать.

Кроме того в ВОЗ призвали исключить риск передачи инфекции от домашних животных.

«Естественное заражение домашних животных было зафиксировано у свиней, лошадей, а также домашних и диких кошек», — сообщил Жазаревич.

По его словам, следует использовать средства индивидуальной защиты при работе с животными.

Нипах — вирус и вызываемая им инфекция с тяжелым поражением мозга или органов дыхания. Названы в честь деревни Сунгай Нипах в Малайзии, где в 1998 году были впервые зарегистрированы. Природными носителями вируса Нипах являются плодоядные крылановые (Pteropodidae), включая летучих лисиц (Pteropus). Вирус может поражать домашних животных и скот, а от них — передаваться людям: например, первая зарегистрированная вспышка произошла среди фермеров-свиноводов, и для ее купирования власти Малайзии забили миллионы свиней.

В январе 2026 года Нипах был диагностирован у пяти медработников в индийском штате Западная Бенгалия. Трое из них находятся в отделении интенсивной терапии в крайне тяжелом состоянии. Около 100 жителей штата поместили под домашний карантин, из них 30 человек — под пристальным наблюдением врачей.

В России, по данным Роспотребнадзора, случаев заражения вирусом Нипах не выявлено. 26 января ведомство сообщило, что вирус «в подавляющем большинстве случаев» передается через пищу или тесный физический контакт, а не воздушно-капельным путем. Поэтому, заверили специалисты, вспышек как при COVID-19 она не вызовет.

При этом эпидемиолог Александр Гинцбург обратил внимание, что россияне часто проводят в Индии осень и зиму, а индийцы в свою очередь стали чаще приезжать в Россию на заработки. По этой причине опасность «завоза» вируса в страну все же есть — и она реальна, считает он.