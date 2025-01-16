Роспотребнадзор вводит усиленный контроль за содержанием потенциально опасных веществ, в том числе мазута, в Черном море для оценки безопасности выловленной рыбы и морепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Предпринимаются все необходимые меры для защиты здоровья населения и для того чтобы на стол россиян попадала только безопасная рыбная продукция. Лаборатории ведомства оснащены всеми необходимыми современными средствами. На сегодняшний день проведено 102 исследования», — говорится в сообщении.

По информации Роспотребнадзора, в зоне чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов на Черноморском побережье, сотрудники ведомства продолжают ежедневный лабораторный контроль показателей качества окружающей среды.

«Исследуется качество атмосферного воздуха в зонах жилой застройки и работы ликвидаторов, воды из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети, готовых блюд из полевых кухонь и мест размещения волонтеров, участвующих в ликвидации последствий ЧС, также проверяются условия их проживания», — уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всего с начала работ проведено 937 исследований питьевой воды, 3254 исследования атмосферного воздуха, в том числе 617 — в зоне предприятий по обезвреживанию загрязненного грунта. Проведено 361 исследование готовых блюд из полевых кухонь и мест проживания волонтеров.

Специалисты ведомства также приступили к исследованию песка после проведения работ по очистке от нефтепродуктов. Кроме того, в целях оценки потенциального воздействия на здоровье населения, проводится отбор проб морской воды, воздуха, прибрежного песка и почвы.

В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире телеканала «Россия 24», что после крушения танкеров и утечки мазута сотрудники ведомства не нашли отклонений в качестве рыбы и морепродуктов, добытых в Черном море.

«На базе лабораторий начали проводить исследования рыбы и морепродуктов из морских вод побережья Краснодарского края и Крыма для того, чтобы определить возможное загрязнение. Выполнено почти 200 проб. Пока отклонений не видим», — сказала она (цитата по «Интерфакс»).

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 8 тыс. тонн нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Сначала часть нефтепродуктов выбросило волнами на берег Анапы, после чего произошел еще один выброс в Крыму.

По решению президента России Владимира Путина на Кубани был объявлен режим ЧС федерального уровня, позднее ЧС регионального уровня также ввели в Крыму и Севастополе. На территории Евпатории и Сакского района был объявлен режим ЧС муниципального характера.

В ходе совещания с правительством 9 января президент назвал недостаточными меры по минимизации ущерба от разлива мазута. Глава государства назвал произошедшее одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы и поручил решить вопрос с дальнейшей утечкой из подтопленных танкеров.