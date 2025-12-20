В субботу, 20 декабря, Министерство обороны России заявило об освобождении двух населенных пунктов. В Сумской области под контроль российских войск перешло село Высокое, а в Донецкой Народной Республике — поселок Светлое.

Как сообщили в ведомстве, Высокое было освобождено в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север», а Светлое — силами группировки «Центр».

Ранее, 18 декабря, начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщал, что российская армия взяла под контроль 18 населенных пунктов в Сумской области, которые использовались ВСУ для атак на приграничные территории Курской области.

Минобороны также привело данные о потерях противника за сутки. На сумском направлении, по его информации, уничтожено до 200 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 15 автомобилей, артиллерийское орудие, станция РЭБ и пять складов боеприпасов.

В ДНР потери украинской стороны составили до 525 человек, пять бронемашин (включая американский Stryker), 14 автомобилей, три орудия и станция РЭБ.