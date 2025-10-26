Российская армия окружила город Купянск, овладев переправой через реку Оскол. Об этом начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, который посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск.

Герасимов уточнил, что российские военнослужащие заблокировали 18 боевых батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились в Купянске. Кроме того, группировка войск «Центр» окружила позиции противника в районе Красноармейска и Димитрова. Всего в кольце находится 31 батальон ВСУ.

«Перед группировкой “Центр” стоит <…> задача по уничтожению окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейской и Дмитровской агломерации», — пояснил Герасимов.

По его словам, продвижение продолжается и на других направлениях — в частности, на краснолиманском, где «успешно наступают» бойцы группировки «Запад», под контроль которых уже практически перешел поселок Ямполь.

Бойцы «Севера» за последние две недели значительно продвинулись в южной части Волчанска и на сегодняшний день контролируют уже более 70% территории города, а подразделения группировки «Восток» развивают наступление в Днепропетровской и Запорожской областях и освободили там шесть населенных пунктов, сообщил начальник Генштаба ВС РФ.

Путин отметил, что успехи российских войск по окружению ВСУ возможны благодаря «героическим действия наших солдат, <…> а также скрупулезной работе <…> всех уровней руководителей». Он также предупредил, что украинские военные попытаются деблокировать свои попавшие в окружение группировки «и извне, и изнутри, и напрямую, и с помощью действий в близлежащих районах», поэтому Вооруженным силам России предстоит «сложная работа».

Российский лидер потребовал от командующих принять все возможные меры, «чтобы обеспечить безопасность гражданского населения» и постараться «минимизировать напрасные жертвы» при сдаче украинских бойцов в плен.

«Им в спину стреляют и сверху дронами обрабатывают, уничтожают тех, кто пытается сдаться в плен», — рассказал Путин.

Российская же сторона, по его словам, воспринимает сдачу противника в плен как «естественную». Нужно обращаться с пленными «в соответствии с нормами международного права и законодательства РФ», подчеркнул глава государства.

Приоритетом Путин назвал сохранение жизней российских военнослужащих. Он заверил, что Россия не будет приурочивать решение боевых задач в ходе СВО ни к каким датам, продолжая исходить только «из военной целесообразности».

Россия провела испытания «Буревестника»

21 октября был осуществлен многочасовой полет крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник», в ходе которого она преодолела расстояние 14 тыс. км. Герасимов отметил, что она находилась в воздухе порядка 15 часов — и «это не предел».

«[Тактико-технические характеристики ракеты «Буревестник» позволяют применять ее] «с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии», — указал начальник Генштаба.

Путин подчеркнул, что в мире нет аналога «Буревестнику». Он напомнил, что, когда Россия заявила о разработке этого оружия, специалисты высокого класса говорили, что идея хорошая, но не реализуемая «в исторической ближайшей перспективе».

«Решающие испытания завершены, предстоит еще большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство. <…> Но тем не менее ключевые задачи достигнуты», — заявил российский лидер.

Он добавил, что необходимо определиться, к какому классу вооружения относится эта новая система, установить «возможные способы [ее] применения и начать готовить инфраструктуру для размещения в Вооруженных силах».