Наиболее ожесточенные бои в зоне проведения военной операции в настоящее время ведутся на красноармейском направлении, где отмечено продвижение российских подразделений. Об этом «Ленте.ру» сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Кроме того, по его данным, интенсивные боевые действия продолжаются в районе Константиновки, где Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над одним из населенных пунктов ДНР.

«Еще тяжелые столкновения сейчас в Купянске на харьковском направлении. Это важнейший логистический и транспортный центр», — добавил Дандыкин.

На сумском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки атаковать, но, по словам эксперта, «вытеснить российские силы не удается», несмотря на привлечение крупных резервов.

Особенностью текущего этапа боевых действий Дандыкин назвал различия в тактике сторон.

«Мы предпочитаем обходить города, потому что там тяжелейшие бои, а ВСУ — нет», — пояснил он.

По информации эксперта, в районах Красноармейска и Константиновки созданы «очень серьезные укрепрайоны, где противник собирается сидеть до последнего». Несмотря на это, Дандыкин ожидает, что осенний период кампании принесет оперативные успехи российским войскам.

Днем 23 сентября Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Переездное на территории Донецкой Народной Республики. Операцию проводили подразделения группировки войск «Юг».

Кроме того, по данным военного ведомства, продолжаются действия против окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Клебан-Бык.

В сводке за сутки также указано, что украинская сторона потеряла до 250 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley американского производства, бронетранспортер M113, 12 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.