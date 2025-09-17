Наиболее интенсивные боевые действия в зоне военной операции в настоящее время фиксируются на красноармейском направлении. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов, передает Минобороны.

По его словам, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществило переброску значительных сил на этот участок фронта с целью сдерживания наступательных действий российских подразделений.

По оценке Герасимова, концентрация украинских сил на этом направлении привела к их перераспределению с других участков линии соприкосновения. Этот фактор способствовап продвижению российских подразделений на смежных операционных направлениях.

Представитель российского оборонного ведомства также отметил, что группировка «Центр» достигла тактических успехов на красноармейском направлении: подразделения заняли населенный пункт Ямполь и установили контроль над территорией Серебрянского лесничества. Также Герасимов сообщил о завершающей стадии операции в районе Кировска.

На купянском направлении подразделения группировки «Запад» продолжают вести наступательные действия в пределах городской черты Купянска, заявил глава Генштаба России. Одновременно штурмовые отряды «Южной» группировки осуществляют продвижение в районе Северска.

На других участках фронта, по словам Герасимова, отмечены боестолкновения в районе Александро-Калиновки вблизи Константиновки, а также вхождение российских подразделений в населенный пункт Плещеевка. Продолжаются операции против блокированных формирований в районе южной части Кременско-Быкского водохранилища, добавил он.

Кроме того, российские войска продолжают развивать наступление в Запорожской и Днепропетровской областях.

За два дня до этого Минобороны России сообщало об установлении контроля над населенным пунктом Ольговское в Запорожской области силами группировки «Восток» в ходе наступательных действий.

В ходе итогового доклада о результатах весенне-летней кампании, представленного 30 августа, Герасимов проинформировал об актуальной на тот момент оперативной обстановке. По его данным, тогда под контролем российских сил находилось 99,7% территории ЛНР и около 70% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей.