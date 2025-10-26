Российские военные должны «милосердно» обращаться с пленными, действуя в рамках законов страны и международного права. Об этом во время совещания с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками заявил президент РФ Владимир Путин.

Герасимов доложил президенту, что российские войска окружили Купянск, овладели переправой через реку Оскол и блокировали группировку ВСУ. Он также отметил, что город Волчанск находится под контролем российских войск на 70%, а группировка войск «Центр» завершила окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова.

По его словам, в окружении находится 18 батальонов ВСУ. Глава Генштаба добавил, что российские военные ведут успешное наступление на Краснолиманском направлении и «завершают освобождение населенного пункта Ямполь».

«В целях минимизации напрасных жертв прошу, как мы и делали с вами ранее, принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих, тех, которые, конечно, пожелают это сделать», — заявил Путин.

По его словам, бойцам ВСУ это не всегда просто сделать, потому что «им в спину стреляют и сверху дронами обрабатывают, уничтожают тех, кто пытается сдаться в плен».

«Тем не менее с нашей стороны — это естественно — нужно действовать и с пленными обращаться в соответствии с нормами международного права и законодательства РФ. Армия России исторически всегда относилась к побежденному противнику с милосердием. И мы будем из этого исходить», — сказал Путин.

Он также отметил, что не раз обсуждал это с военным руководством страны: «Вот в таком же режиме прошу действовать дальше».

Кроме того, добавил президент, во время зачистки территорий от ВСУ нужно сделать все, чтобы обеспечить безопасность мирного населения, которым «украинские формирования прикрываются как живым щитом». Он уточнил, что гражданских лиц должны эвакуировать и оказать им всю необходимую помощь.

Помимо этого, Путин призвал командующих «во главу угла ставить сохранность жизней наших ребят». Российский лидер заявил, что Россия не будет приурочивать решение боевых задач в ходе СВО ни к каким датам, она исходит из военной целесообразности.