Несколько российских семей лишились элитных апартаментов в египетском Шарм-эль-Шейхе, которые они приобрели более 15 лет назад. Как сообщает Telegram-канал Shot, речь идет о жилом комплексе Royal Oasis.

По данным издания, недвижимость была куплена в 2008 году. Проблема возникла из-за того, что земля под жилым комплексом принадлежала не застройщику, а местному Housing and Development Bank. После смерти владельца комплекса выяснилось, что у него имелись крупные долги перед банком. В счет их погашения мать предпринимателя, ранее арендовавшая землю, передала банку весь жилой комплекс.

Банк, получив разрешение суда, выселил законных владельцев квартир и сменил замки. Как отмечают пострадавшие, вернуть недвижимость практически невозможно — египетское законодательство в этой ситуации защищает интересы банка.

Это не первый случай, когда российские покупатели сталкиваются с проблемами при приобретении зарубежной недвижимости. Участились инциденты и внутри страны, когда продавцы отказываются освобождать проданные квартиры.