Роструд разъяснил порядок выплаты так называемой 13-й зарплаты: трудовое законодательство Российской Федерации не содержит обязанности для работодателей осуществлять такие выплаты. Эта практика, существующая в ряде компаний, является исключительно их внутренним решением, пояснило ведомство в своем телеграм-канале.

«Трудовое законодательство не обязывает работодателей выплачивать 13-ю зарплату. Выплата может быть предусмотрена правилами внутреннего трудового распорядка, положением о премировании, коллективным или трудовым договорами», — пояснили в Роструде.

По сути, под термином «13-я зарплата» обычно подразумевается годовая премия, которая не гарантирована законом и носит добровольный характер. Критерии её начисления полностью определяются самой организацией, уточнило ведомство.

В некоторых компаниях премия по итогам года положена только тем сотрудникам, кто полностью отработал период и выполнил плановые показатели. В других случаях выплата может распространяться на весь коллектив без привязки к результативности.

Кроме того, размер так называемой 13-й зарплаты может варьироваться в зависимости от стажа работы в компании или занимаемой сотрудником должности.

Ранее директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина поясняла, что работодатель обязан выплатить сотруднику 13-ю зарплату только в том случае, когда это условие зафиксировано трудовым договором. По оценке эксперта, такие выплаты в России достаточно редки и в основном имеют место в крупных компаниях.

С 2025 года работодатели обязаны прописывать в трудовом или коллективном договоре либо положении о премировании вид премии, ее размер или формулу расчета, условия получения и сроки выплаты. Эта сумма облагается НДФЛ и страховыми взносами, как и заработная плата.

По словам Ганькиной, все больше работодателей в России перестают выплачивать 13-ю зарплату, отказываясь от нее в пользу ежемесячных или ежеквартальных премий в зависимости от важности сотрудника для компании и его KPI.