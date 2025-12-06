Работодатель обязан выплатить 13-ю зарплату сотруднику только в том случае, если это было прописано в трудовом договоре. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

«Работодатель обязан соблюдать условия, но если же выплата носит произвольный характер, гарантировать получение невозможно», — отметила она.

В российском законодательстве понятия «13-я зарплата» не существует, и выплачивают их не очень часто, уточнила Ганькина. По ее словам, в основном к этому прибегают только крупные компании и предприятия, чтобы поощрить сотрудников и усилить лояльность коллектива на фоне сезонной нагрузки и подведения итогов.

Эксперт объяснила, что премия может быть фиксированной, равной среднему месячному доходу или зависеть от ключевых показателей эффективности (KPI). Сама выплата предусмотрена в конце декабря или в январе после утверждения годовых итогов, напомнила она.

Ганькина посоветовала россиянам уточнить у руководителей или HR-сотрудников правила премирования, чтобы понять, на что можно рассчитывать в преддверии праздников.

С 2025 года в России действуют новые правила оформления ежегодных премий, которые называют «13-й зарплатой»: работодатели теперь обязаны прописывать в трудовом или коллективном договоре либо положении о премировании вид премии, ее размер или формулу расчета, условия получения и сроки выплаты.

Эта выплата не является обязательной по закону, а представляет собой стимулирующую премию по итогам года, которую обычно перечисляют в декабре или начале следующего года — она может быть фиксированной суммой или зависеть от прибыли компании и личных результатов сотрудника. Даже если работник уволился, но выполнил все условия для премии на момент увольнения, компания должна ее выплатить, если это прописано в договоре.

При этом годовая премия облагается НДФЛ и страховыми взносами, как обычная зарплата. Эксперты при этом отмечают, что все меньше компаний практикуют «13-ю зарплату», предпочитая вместо этого перейти на ежемесячные или квартальные премии ключевым специалистам с высокими показателями KPI без привязки к конкретным срокам.

Ранее замсекретаря Общественной палаты (ОП) Владислав Гриб предложил вернуть традицию выплаты 13-й зарплаты перед Новым годом для работников бюджетной сферы. По его мнению, в преддверии праздников такие выплаты будут своевременными и помогут спланировать крупные покупки. В регионах, как он отметил, такую меру следовало бы закрепить на законодательном уровне.

Гриб не первый, кто говорит о подобной инициативе. Например, в декабре 2024 года председатель «Справедливой России» Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением закрепить в Трудовом кодексе обязательную выплату 13-зарплаты сотрудникам не позднее 20 декабря. По словам Миронова, это бы повысило мотивацию работников и позитивно бы сказалось на производительности труда в период кадрового дефицита. Кроме того, как он отметил, такая премия нужна людям, чтобы «хорошо встретить Новый год».

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснял, что сделать 13-ю зарплату обязательно невозможно, так как это приведет к сокращению месячных окладов работников. Он не увидел в этом плюсов и добавил, что вместо этого следует добиваться постоянного повышения зарплат.