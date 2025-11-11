В России предложили вернуть традицию выплаты 13-й зарплаты перед Новым годом для работников бюджетной сферы. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты (ОП) Владислав Гриб, его слова передает ТАСС.

Он считает, что перед праздниками такие выплаты будут своевременными, поскольку в этот период возрастает «количество трат и задач». Получение 13-й зарплаты будет «очень хорошей социальной мерой по поддержке работников бюджетных учреждений и поможет спланировать крупные покупки», пояснил Гриб.

По словам замсекретаря ОП, в регионах такая мера должна быть закреплена на законодательном уровне.

«Хотелось бы, чтобы правительство одобрило и поддержало такое предложение», — заключил он.

В декабре 2024 года с подобной инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обращался председатель «Справедливой России» Сергей Миронов. Он предлагал внести в Трудовой кодекс норму, которая обязывает работодателей выплачивать сотрудникам 13-ю зарплату не позднее 20 декабря.

Миронов аргументировал свое предложение тем, что такая выплата повысит мотивацию работников, что позитивно скажется на производительности труда в период кадрового дефицита. Кроме того, денежное поощрение поможет при организации семейного и детского отдыха в период новогодних праздников, особенно семьям с невысоким доходом.

«Ну и по-человечески эти деньги нужны людям, чтобы хорошо встретить Новый год, сделать подарки своим близким», — подчеркнул парламентарий.

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил в беседе ТАСС, что 13-ю зарплату нельзя сделать обязательной, поскольку это приведет к сокращению месячных окладов работников.

«Придется сократить месячную зарплату, чтобы выполнить требование выплатить 13-ю. Получим мы плюс от этого? Нет, не получим. Поэтому таким путем, конечно, идти нельзя», — сказал он и добавил, что вместо этого нужно добиваться постоянного повышения зарплат.

Вместе с тем он поддержал предприятия, которые «в силу своих возможностей» выплачивают 13-ю зарплату или предновогоднюю премию.

«Конечно, я за премирование, особенно если мы говорим про бюджетную сферу, особенно там, где сегодня дефицит кадров и где уровень зарплат очень невысокий: это и образование, и здравоохранение, и социальное обслуживание, сфера культуры и, конечно, правоохранительные органы», — пояснил Нилов.