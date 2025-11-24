Из-за длинных новогодних праздников работающие россияне получат зарплату раньше срока — и им придется тщательно планировать свои расходы, потому что эти деньги надо будет растянуть надолго. Об этом RTVI заявили глава международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян и юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

Они напомнили, что если срок выплаты зарплаты приходится на нерабочий день, то по российскому законодательству работодатель обязан выплатить деньги заранее.

«В таком случае зарплата просто наперед платится. Условно говоря, если какой-то день нерабочий, то в рабочий день перед ним все расчеты должны быть проведены. Поэтому с этим проблем вообще не будет, можете не переживать. То есть, если 31 декабря последний день, а 10 января будет рабочий — значит, 31-го должны рассчитаться, обязаны», — заверил Мурадян.

Россиянам предстоят, по оценке Минтруда, «самые долгие за многие годы» новогодние каникулы: они начнутся 31 декабря, продлятся 12 дней и завершатся 11 января. Из-за этого аванс за первый месяц 2026 года, выплачиваемый 25 января, будет значительно меньше обычного. Получается, что выданную накануне Нового года зарплату надо будет растянуть до следующей (то есть до 10 февраля).

«Есть два способа: меньше тратить и больше работать. Если мы говорим про “меньше тратить”, то, скорее всего, надо поставить себе как в вишлист — меньше денег тратить, меньше путешествовать в эти праздничные дни, потому что цены супервысокие. Если жаба душит и очень хочется путешествовать — ловить горящие туры», — советует россиянам Мурадян.

Если речь про «больше зарабатывать», то стоит воспользоваться возможностью и взять подработку: зимой они обычно очень прибыльные, отметил эксперт.

«Компании готовы платить много денег за всякого рода подработку — быть Дедом Морозом, курьером в доставке, продавцом в магазине, в ресторане официантом — там вообще бешеные чаевые платят», — рассказал Мурадян.

По словам Шайдуллиной, в январе россиянам надо «грамотно подойти к распределению своего бюджета, проанализировать, на что тратится больше всего, отложить какой-то процент».

«Понятно, что на праздник, на выходные дни будут большие траты, но тем не менее — отложить какую-то сумму, может быть, 30%, на январь. При этом должно оставаться понимание, что следующая заработная плата будет не так скоро. То есть отложить сразу, чтобы не просидеть весь январь, страдая», — посоветовала юрист.

Напомним, ранее россиянам назвали месяцы 2026 года, когда наиболее выгодно брать отпуск — с точки зрения либо размера отпускных, либо продолжительности отдыха. Чтобы отпускные были выше, надо выбирать месяцы с наибольшим количеством рабочих дней — апрель, июль, сентябрь, октябрь, декабрь. Если же задача — максимально продлить отдых, то отпуск надо брать встык с длинными выходными.

Согласно опубликованному Минтрудом производственному календарю на 2026 год, кроме новогодних праздников граждане России будут отдыхать с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. В июне выходные будут с 12 по 14-е, также запланирован один выходной в среду, 4 ноября.